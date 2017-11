L.A. CONFIDENTIAL/ Su Cielo il film con Russell Crowe e Kevin Spacey (oggi, 24 novembre 2017)

L. A. Confidential, il film in onda su Cielo oggi, venerdì 24 novembre 2017. Nel cast: Russell Crowe e Kevin Spacey, alla regia Curtis Hanson. La trama del film nel dettaglio.

24 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Cielo

RUSSEL CROWE NEL CAST

Il film L.A. Confidential va in onda su Cielo oggi, venerdì 24 novembre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola di genere del 1997 che è stata diretta da Curtis Hanson e interpretata da Russell Crowe e Kevin Spacey. L'intera trama è stata tratta dall'opera romanzata omonima scritta da James Ellroy ed è stata sceneggiata dallo stesso regista. Il film è incentrato attorno ai terribili fatti di sangue che scandalizzarono gli Stati Uniti nel dicembre del 1951. Il resto del cast e poi composto da altri grandi attori del cinema americano come Kim Basinger e Danny De Vito. Prima di diventare una pellicola cinematografica, il progetto legato a L.A. Confidential, avrebbe dovuto assumere le sembianze di una serie tv ma nessuna emittente televisiva decise di finanziarne la produzione. Vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

L.A. CONFIDENTIAL, LA TRAMA DEL FILM

I protagonisti della storia sono tre detective del distretto di Los Angeles, ovvero Exley, White e Vincennes. A seguito dello scandalo (noto come il nome di Natale di sangue) che investe la polizia cittadina, Exley accusa White di aver preso parte al massacro di detenuti messicani avvenuto in un carcere statunitense. White ed un suo collega vengono licenziati immediatamente. Tuttavia, a poche settimane di distanza l'agente riesce a farsi riassegnare il distintivo, grazie all'aiuto del suo superiore che ha disperatamente bisogno del suo aiuto. L'arresto di un pericoloso criminale, Mickey Cohen, ha creato fermento nelle file della criminalità organizzata cittadina e solo un agente come White può tentare di tenere a bada la situazione. Nel frattempo, il poliziotto licenziato assieme a White, diverse settimane prima viene trovato morto. Quest'ultimo decide di seguire le indagini (del caso denimonato Nite Owl) di persona, affiancato dal detective Vincennes (anche lui ha preso parte al Natale di sangue) desideroso di riscattare la sua posizione dopo le pensati accuse mosse contro di lui. Le indagini portano a scoprire che i responsabili della sparatoria in cui ha perso la vita il collega di White sono tre criminali di colore. Tutti gl indizi portano a pensare che tuttavia il caso Nite Owl sia legato ad una semplice rapina finita male. Ma sia Exley che White (i due indagano separatamente sullo stesso caso) sono convinti che dietro la strage si celi una misterioso mondo di corruzione legato ai piani alti della polizia di Los Angeles.

