L'ISPETTORE COLIANDRO 6/ Anticipazioni del 24 novembre: l'ultimo caso? (finale di stagione)

L'Ispettore Coliandro 6, anticipazioni del 24 novembre 2017, in prima Tv assoluta. Il protagonista viene preso di mira da un boss locale per via di un incidente fortuito.

L'Ispettore Coliandro 6, in prima Tv assoluta su Rai 2

L'ISPETTORE COLIANDRO 6, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, venerdì 24 novembre 2017, andrà in onda su Rai 2 l'ultima puntata de L'Ispettore Coliandro 6, in prima tv assoluta. Si tratta della sesta, dal titolo "La fine del mondo". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Stella, la nipote della Longhi, riceve in regalo dal fidanzato un cellulare che il ragazzo ha rubato poco prima ad un giovane russo. Scopre che all'interno del dispositivo è presente del materiale scottante in grado di incastrare lo zio del ragazzo, un noto criminale russo. Il nipote riesce alla fine a trovare il fidanzato di Stella ed a farsi dire a chi abbia dato il telefonino, finendo poi per ucciderlo. La ragazza invece chiede aiuto a Coliandro dopo aver iniziato a sospettare dell'assenza del fidanzato e fa l'errore di lasciare il cellulare del russo nel suo ufficio. L'Ispettore decide alla fine di usarlo a causa della rottura accidentale del proprio, decidendo di togliere la SIM. Dopo essere stata rintracciata, i russi invece rapiscono Stella, mentre la Longhi scopre di essere stata messa sotto indagine a causa di Michelotto, che ha prodotto dei documenti falsi. La dottoressa riesce però a fuggire prima del suo arresto e dopo essersi imbattuta per caso nel protagonista, viene accompagnata nel suo appartamento. I due finiscono poi per bere tutta la sera ed al mattino dopo, persi i ricordi a colpa dell'alcool hanno entrambi il dubbio di aver superato il limite. Per pulire la propria reputazione, la Longhi chiede inoltre a Coliandro di recuperare dall'ufficio di Michelotto il fascicolo che contiene le prove della sua innocenza. L'Ispettore riesce a completare la missione, ma distratto dai tanti pensieri finisce per dimenticare il plico al supermercato. Intanto, i russi continuano a cercare disperatamente il cellulare e visto che Stella non sa dove si trovi, concludono che l'unica soluzione è ucciderla per evitare che parli. Vania tuttavia ferma i suoi uomini perché ha intenzione di sfruttarla per arrivare alla Longhi e di sottoporre quest'ultima ad un ricatto per ottenere i files presenti sul telefonino. Dopo aver saputo del rapimento della ragazza, Coliandro unisce le forze con la Buffarini per creare una trappola e convince anche il nipote del russo a denunciare l'organizzazione, fra cui anche i servizi segreti corrotti. La Longhi riesce quindi a dimostrare la propria innocenza e può rientrare al lavoro. Il rapporto con l'Ispettore però continua a rimanere piuttosto ambiguo: che cos'è successo fra loro quella notte? Sicura di dover tornare la donna fredda e severa che è sempre stata, decide comunque di salutare il protagonista con un bacio sulle labbra.

ANTICIPAZIONI DEL 24 NOVEMBRE 2017, EPISODIO 6 "LA FINE DEL MONDO"

Nell'ultima puntata de L'Ispettore Coliandro 6, vedremo il protagonista alle prese con una gara clandestina di motociclette. Il poliziotto assisterà infatti ad una sfida fra i centauri mentre si trova a Comacchio con la Buffarini, per via di una missione della squadra. Durante la gara, uno dei motociclisti perde tuttavia il controllo e va a sbattere contro un altro dei partecipanti, provocandone involontariamente la caduta e quindi la morte. Coliandro incontrerà così il capo della centrale di Polizia del posto, scoprendo con entusiasmo che si tratta di Linda, una bellissima donna. In seguito i due si ritroveranno ad unire le forze a causa della decisione di un boss locale di mettere in atto la sua vendetta proprio contro il protagonista. Quest'ultimo infatti è intervenuto durante la rissa scoppiata in seguito al decesso del centauro per impedire il linciaggio dell'indiretto responsabile. Ivano deciderà quindi di farla pagare all'Ispettore, convinto che sia in qualche modo coinvolto nella tragedia.

