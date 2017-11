L'ISPETTORE COLIANDRO 7 / Anticipazioni: ci sarà la settima stagione? Lucarelli commenta gli ascolti

L'Ispettore Coliandro 7, la settima stagione della fiction che vede Giampaolo Morelli protagonista ci sarà? Un calo di ascolti nell'ultima stagione fa pensar male...

24 novembre 2017 - agg. 24 novembre 2017, 22.53 Anna Montesano

L'Ispettore Coliandro 6, in prima Tv assoluta su Rai 2

Ci sarà L'Ispettore Coliandro 7? La sensazione è che gli ascolti importanti porteranno gli autori a pensare di prolungare la serie in questione. Carlo Lucarelli ha parlato tramite il suo profilo di Facebook commentando le sue sensazioni proprio su questo. Scrive: "Tanto per dare un po' i numeri. Questa stagione di Coliandro fino ad ora è stata seguita da uno share che va più o meno dal 7.5 all'8.5 per cento, più o meno tra il milione e quattro e i due milioni di spettatori più o meno. L'anno scorso eravamo quasi sempre sul 12% e qualcuno si preoccupa che la serie stia andando male e che magari ci possano essere problemi in futuro. Tranquilli, no. A parte che tutti i numeri della tv rilevati dall'Auditel calano in continuazione da un anno all'altro, a parte che l'Auditel non rivela gli altri modo di vedere la tv come lo streaming di RaiPlay, a parte che il venerdì è una serata molto difficile, a parte tutto questo nessuno si lamenta del risultato raggiunto e tantomeno la Rai", clicca qui per tutto il post. Parole incoraggianti che di sicuro fanno capire come le sensazioni siano molto positive in vista del futuro. (agg. di Matteo Fantozzi)

LA DECISIONE DELLA RAI

La sesta stagione de L'Ispettore Coliandro si conclude questa sera con un ultimo appuntamento ricco di suspense ma durante la quale non mancheranno momenti divertenti. Il pubblico tuttavia si chiede se quella di questa sera sarà l'ultima puntata in assoluto della fiction con Giampaolo Morelli nei panni del protagonista o se ci sarà anche una settima stagione. Ad oggi la Rai non si è ancora espressa sulla possibilità di proseguire la storia anche per una nuova stagione. Non si sa ancora quindi se saluteremo l'Ispettore Coliandro questa sera o potremmo rivederlo l'anno prossimo alle prese con nuove avventure. Di certo lo scopriremo tra qualche tempo, intanto una brutta notizia arriva dagli ascolti che purtroppo quest'anno hanno registrato un calo rispetto alla quinta stagione, che aveva raggiunto picchi di circa 3 milioni di spettatori.

LA SESTA STAGIONE SARÀ L'ULTIMA?

In merito si è espresso Carlo Lucarelli, autore delle sceneggiature e dei libri da cui è tratta la serie, hche su Facebook ha analizzato la questione, dichiarando: "Tanto per dare un po' i numeri. Questa stagione di Coliandro fino ad ora è stata seguita da uno share che va più o meno dal 7,5 all'8,5 per cento, più o meno tra il milione e quattro e i due milioni di spettatori, più o meno, appunto. L'anno scorso eravamo quasi sempre sul 12 (per cento, non milioni) e qualcuno si preoccupa che la serie stia andando male e che magari questo ci possa procurare dei problemi in futuro. Tranquilli, no".

