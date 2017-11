L'ULTIMA ALBA/ Su Iris il film con Bruce Willis e Monica Bellucci (oggi, 24 novembre 2017)

L'ultima alba, il film in onda su Iris oggi, venerdì 24 novembre 2017. Nel cast: Bruce Willis e Monica Bellucci, alla regia Antoine Fuqua.

24 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST BRUCE WILLIS

Il film L'ultima alba va in onda su Iris oggi, venerdì 24 novembre 2017, alle ore 21.00. Una pellicola action che è stata prodotta nel 2003 ed è stata diretta da Antoine Fuqua e interpretata da Bruce Willis, Monica Bellucci, Cole Hauser, Eamonn Walker, Johnny Messner e Tom Skerritt. Antoine Fuqua è un regista molto noto nel mondo hollywoodiano,nel corso della sua carriera ha infatti diretto numerosi film di successo come Attacco al potere - Olympus Has Fallen, The Equalizer - Il vendicatore e King Arthur. Nel cast figura anche l'attrice italiana Monica Bellucci che veste i panni della co-protagonista, Lena Fiore Kendricks, al fianco di Bruce Willis. Tra le interpretazioni internazionali più famose di Monica Bellucci ricordiamo Matrix Reloaded, L'apprendista stregone (The Sorcerer's Apprentice), Spectre, On the Milky Road - Sulla Via Lattea e The Whistleblower. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

L'ULTIMA ALBA, LA TRAMA DEL FILM

Nel territorio nigeriano la situazione precipita improvvisamente, con il governo e la democrazia che vengono barbaramente rovesciati da un regime totalitario. Proprio in quel frangente Lena Kenricks, medico statunitense a capo di una spedizione umanitaria, è in grave pericolo. Un gruppo militari della Navy Seal, guidato da Harry Truman, ha il compito di trarla in salvo. Gli otto militari riescono a rintracciare la donna che però accetta di seguirli a patto che le venga consentito di portare con sè ogni singolo abitante del villaggio in cui si trova Harry, ingannandola, acconsente a scortare il resto degli africani che però vengono abbandonati a se stessi poco dopo, quando il gruppo raggiunge il punto di estrazione. Ma la dottoressa Kenricks non ci sta e dopo un lungo giro di perlustrazione riesce a convincere il tenente Harry a far ritorno al villaggio, boicottando gli ordini impartiti dai suoi superiori. I Navy Seal, dunque, tornano al villaggio e recuperano i superstiti. Il prossimo difficile obiettivo consiste nel approdare in Camerun. Il viaggio si rivela complesso e pieno di insidie con la squadra di Harry costretta a fronteggiare il violento attacco di un gruppo armato in procinto di distruggere un piccolo villaggio. Il tenente ed i suoi uomini riescono ad eliminare gli assalitori, traendo in salvo molte persone. Alcune ore dopo Harry e Lena scoprono che un collaboratore della dottoressa guidava in gran segreto i ribelli affinché attaccassero il gruppo dei Navy Seal. Tra le persone salvate dal primo villaggio c'è infatti il discendente di una delle famiglie reali nigeriane. I superiori del tenente Harry ordinano di abbandonare tutti gli africani al loro destino, ma ancora una volta il gruppo decide di disobbedire, scortando i profughi al confine con il Camerun.

