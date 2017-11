LE TRE ROSE DI EVA 4/ Anticipazioni 30 novembre e news: Fabio scopre la verità!

Le tre rose di Eva 4, riassunto quarta puntata 23 novembre, anticipazioni quinta puntata 30 novembre. Aurora divisa tra Fabio e Alessandro, Edoardo e Fiamma si sposeranno?

Le tre rose di Eva, Chi sceglierà Aurora?

Sempre più intrighi: la trama che lega la vita degli Astori, dei Monforte e dei Taviani si fa sempre più intricata. Lea ha confessato a Fabio di essere stata lei, insieme a Ruggero, a tenere nascosta Aurora e a salvarla; mentre Tessa, tornata proprio da Ruggero, scoperta questa verità, pugnala l’uomo: così si è conclusa la quinta puntata del Le 3 Rose di Eva, nel sangue. E non sarà da meno nemmeno la prossima puntata: secondo le anticipazioni, infatti, sarà il matrimonio di Fiamma ed Edoardo a macchiarsi di rosso, anche se ancora non è dato sapere chi sarà la vittima. In questa puntata appena conclusa, infatti, non si sa che fine abbia fatto Veronica: la donna, caduta in acqua dopo un litigio con Edoardo, sembra sparita nel nulla. Aurora nel frattempo, è sempre più combattuta tra Fabio o Alessandro: mentre inizia a vedere qualcosa nel primo, che l’ha salvata dalla detonazione della diga organizzata dal Colonnello, continua a sentirsi legata al secondo, seppur continuando a dubitare della sua innocenza in merito alla morte di Ivan. Il messaggio scritto con il sangue da Lucia, infatti, nel frattempo morta, sembra far riferimento alle iniziali dell’uomo.

EDOARDO E FIAMMA SI SPOSERANNO FINALMENTE?

Altra verità portata a galla durante la puntata, è la parentela che lega Marzia e Tessa agli Astori: il colonnello, infatti, rivela a Marzia di essere loro padre, ma di non esserlo di Aurora, invece, adottata da Eva. Tessa ancora non è a conoscenza di questo fatto: il Colonnello, infatti, avrebbe voluto dirlo alla donna prima di trovarla svenuta in terra. Pe un malore, infatti, Tessa ha perso il bambino di Alessandro e questo la spingerà nella prossima puntata a cercare di scappare per dimenticare il passato. Nel frattempo, Mentre Aurora si allontanerà da Alessandro, inizierà a vedere in Fabio un uomo sensibile e cederà al suo corteggiamento, ignorando la pericolosità del progetto che proprio lui, insieme ai soci milanesi, vuole realizzare a Villalba. Alessandro si troverà costretto ad allontanarsi da lei ma prima, però, in un atto d’amore estremo e irrazionale, sfiderà Fabio in una sorta di duello. Gli unici decisi a godersi la propria felicità a discapito dell’ostilità di tutti gli altri, saranno Fiamma ed Edoardo, ma anche sulla loro unione si abbatterà un’ombra. Cosa succederà dunque: scopriremo cosa Lucia voleva dire ad Aurora? Sapremo chi è la madre di quest’ultima? Ruggero si salverà? E Veronica è davvero annegata?

