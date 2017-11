LORENZA MARIO È MARILYN MONROE/ Video, strepitoso primo successo (Tale e Quale Show 2017)

Seconda puntata del torneo di Tale e Quale Show, Lorenza Mario dopo aver vestito i panni di Dionne Warwick questa sera imiterà la celebre Marilyn Monroe.

24 novembre 2017 Francesca Pasquale

Lorenza Mario a Tale e Quale Show 2017

NEI PANNI DI MARILYN MONROE

Tra coloro che si stanno mettendo maggiormente in mostra a Tale e Quale Show 2017 c’è senza dubbio la celebre ballerina e coreografa Lorenza Mario che questa sera, dopo essere stata nella passata settimana una eccellente Dionne Warwick, è attesa da un compito proibitivo in quanto dovrà imitare una leggenda come Marilyn Monroe. Secondo le anticipazioni il pezzo in questione è Diamonds Are a Girl’s Best Friends: una canzone che venne inserita nella sceneggiatura originale del celebre musical Gli uomini preferiscono le bionde del 1949, scritta da Jule Styne e Leo Robin le cui parole sono basate su una storia della scrittrice americana Anita Loos. Tra l’altro la Monroe canta questo brano anche nella versione cinematografica del musical.

LORENZA MARIO, UNA MERITATA VITTORIA

Nella scorsa puntata di Tale e Quale Show, Lorenza Mario ha letteralmente conquistato tutti con una sontuosa interpretazione del brano I Say a Little Prayer vestendo i panni della cantante americana Dionne Warwick. Una super esibizione che ha permesso alla Mario di ottenere la sua prima standing Ovation e soprattutto la sua prima vittoria in una puntata di Tale e Quale Show. I voti naturalmente per lei sono stati altissimi a partire dal quarto giudice di serata, Maria De Filippi che l’ha valutata come migliore e quindi dandole 16 punti. Christian De Sica e Enrico Montesano l’hanno posta al secondo posto con 15 punti a testa mentre la Goggi sul gradino più basso del podio per un totale di 60 punti a cui poi se ne sono sommati ulteriori 15 per un totale di 75. Vittoria meritata e quindi ottime possibilità di aggiudicarsi il torneo. Clicca qui per rivedere la Mario nelle vesti di Dionne Warwick.

