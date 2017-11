LOVE IS ALL YOU NEED/ Su Rai Movie il film con Pierce Brosnan (oggi, 24 novembre 2017)

Love is all you need, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 24 novembre 2017. Nel cast: Pierce Brosnan e Trine Dyrholm, alla regia Susanne Bier. La trama del film nel dettaglio.

24 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST PIERCE BROSNAN E TRINE DYRHOLM

Il film Love is all you need va in onda su Rai Movie oggi, venerdì 24 novembre 2017, alle ore 21.10. Una pellicola romantica che è stata diretta da Susanne Bier nel 2012 e presenta un cast internazionale con la presenza di alcuni interpreti italiani come Marco D'amore e Ciro Petrone. I protagonisti sono Pierce Brosnan, Trine Dyrholm, Kim Bodnia, Paprika Steen e Sebastian Jessen. Marco D'amore, che nel film veste i panni di Marco, è noto al grande pubblico per il suo ruolo di Ciro Di Marzio della famosa serie tv Gomorra. Nel 2017 sarà al cinema con il film Brutti e Cattivi, diretto da Cosimo Gomez. Love is all you need è stato girato tra Copenaghen e diverse zone suggestive della della Campania. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LOVE IS ALL YOU NEED, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista della storia è Philip, un uomo di mezz'età che vive in Danimarca, completamente isolato dal resto del mondo e persino da suo figlio. Dopo la morte di sua moglie, nulla sembra avere più senso per lui e qualsiasi tipo di rapporto umano è diventato superfluo per la sua sopravvivenza. Nel frattempo a pochi metri di distanza da lui vive Ida, una giovane donna che recentemente è riuscita a sconfiggere una grave forma di tumore mentre suo marito ha ormai intrapreso una nuova relazione. Dopo le lunghissime ed atroci sofferenze legate al tumore, Ida è affranta dall'abbandono di suo marito e così sprofonda in un terribile stato di depressione. Ma in qualche modo i destini di Ida e Phipil, due persone apparentemente distrutte ed arrese agli eventi drammatici che la vita ha riservato per loro, sono legati. I loro rispettivi figli, Ciro e Marco, sono infatti in procinto di sposarsi. Sia Ida che Phili, infatti, partono per raggiungere l'Italia ed assistere al matrimonio dei due giovani. L'incontro tra Ida e Philip dona coraggio forza ad entrambi. Nel frattempo i preparativi per lo sposalizio sono in pieno fermento. La cerimonia verrà celebrata a Sorrento, dove Philp possiede una maestosa villa. Purtroppo però l'amore tra Ciro e Marco inizierà a vacillare a poche ore dalle nozze, quando entrambi conoscono alcuni ragazzi del posto. Al contrario, l'amore tra Philip e Ida sembra più forte e sincero che mai.

