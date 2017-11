La verità sta in cielo/ Su Rai 3 il film con Riccardo Scamarcio (oggi, 24 novembre 2017)

La verità sta in cielo, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 24 novembre 2017. Nel cast: Riccardo Scamarcio e Maya Sansa, alla regia Roberto Faenza. La trama del film nel dettaglio.

24 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 3

NEL CAST ROBERTO SCAMARCIO

Il film La verità sta in cielo va in onda su Rai 3 oggi, venerdì 24 novembre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola drammatica del 2016 che è stata diretta da Roberto Faenza (noto regista italiano noto per aver curato la regia di film come I giorni dell'abbandono, Un giorno questo dolore ti sarà utile e Il delitto di Via Poma) e dedicata al noto caso di cronaca relativo alla scomparsa di Emanuela Orlandi. Lo stesso titolo del film ha preso spunto da una frase che il pontefice, Papa Francesco, ha rivolto al fratello della ragazza. Il cast è composto da alcuni attori molto noti nel panorama cinematografico italiano, come Riccardo Scamarcio, Maya Sansa, Greta Scarano, Valentina Lodovini e Shel Shapiro. Valentina Lodovini è soprattutto nota per il suo ruolo da protagonista nel film Benvenuti al Sud, in cui interpreta Maria Flagello. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA VERITÀ STA IN CIELO, LA TRAMA DEL FILM

Nel giugno del 1983 nel territorio dello Stato Vaticano prende vita uno dei misteri investigativi più noti della storia criminale del nostro Paese. La giovane Emanuela Orlandi, all'epoca dei fatti quindicenne, scompare nel nulla. Nel corso degli anni tante sono state le piste seguite dagli inquirenti ma nessuna è riuscita a chiarire le dinamiche della sparizione e soprattutto i colpevoli del deplorevole atto. Il film, cerca di narrare la vicenda raccontando di come un emittente londinese, sulla scia del potere mediatico provocato dal caso di Mafia capitale, decida di dar vita ad un reportage sul caso Orlandi. Il servizio viene diretto da una reporter inglese con origini italiane che verrà affiancata da una giornalista italiana, Raffaella Notariale. Quest'ultima è riuscita ad individuare una possibile pista investigativa, mai presa in considerazione dagli inquirenti, che tira in ballo il personaggio losco e misterioso di Sabrina Minanrdi, l'amante di Enrico De Pedis. L'uomo è uno dei più importanti malavitosi della capitale che sarà ucciso e sepolto proprio a pochi passi dalla scuola che Emanuela frequentava. Sarà proprio Sabrina Minanardi a decidere di rivelare tutta le informazioni in suo possesso relative alla scomparsa di Emanuela Orlandi, fornendo una delle tante possibili verità legate al caso.

