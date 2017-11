Lite Fedez e Manuel Agnelli/ X Factor 2017: il rapper non perdona l'eliminazione di Gabriele Esposito

Dopo l'eliminazione di Gabriele Esposito, nello studio di X Factor 11 è scoppiata una lite tra Fedez e Manuel Agnelli, responsabile di non aver mandato al tilt il giovane cantante.

24 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

I giudici di X Factor 11

Finale ad alta tensione per il quinto live di X Factor 11. La puntata in cui i cantanti rimasti in gara hanno presentato i loro inediti si è conclusa con l’eliminazione di Gabriele Esposito, della squadra degli Under Uomini di Fedez. Il giovane napoletano - lo scorso anno scartato ai Bootcamp da Arisa - è stato il primo votato della prima manche e si è trovato ad affrontare Rita Bellanza, delle Under Donne di Levante, all’Ultimo Scontro. Fedez ha ovviamente salvato Gabriele, chiedendo ai colleghi di andare al tilt che rimanda la decisione dell’eliminazione al pubblico da casa. Ma, dopo lo scontato voto a favore di Rita da parte di Levante, anche Manuel Agnelli, pur accogliendo la richiesta di Fedez, ha votato a favore della giovane bergamasca, così come Mara Maionchi (“Rita mi è piaciuta, ho detto Fedez che l'avrei salvata”, ha detto subito la discografica). Niente tilt quindi. Durante il dibattito post puntata con Daniela Collu i toni tra i giudici si sono scaldati e Fedez ha chiaramente espresso il suo disappunto per il “favore” mancato.

LA LITE TRA FEDEZ E MANUEL AGNELLI

Il rapper si è scagliato contro Manuel Agnelli dandogli, senza troppi mezzi termini, dello “Str***o” e del “parac**o”. “Ho fatto una scelta sperando che si andasse al tilt”, ha detto il leader degli Afterhours scaricando la responsabilità a Mara Maionchi, che però ha fatto notare che il suo voto era più che noto visto che aveva già avvisato il rapper che avrebbe salvato Rita. Spazientito Agnelli ha sentenziato: “Ho eliminato Gabriele perché credo che Rita sia meglio di Gabriele e non ho accettato il tilt”. E infine ha invitato Fedez a farsi un esame di coscienza: “Prenditi le tue responsabilità perché Gabriele è andato due volte all’ultimo scontro. Sei un adulto, prenditi la tua parte di responsabilità”. A quesito punto Fedez ha abbandonato il tavolo dei giudici. A tre puntate dalla finale (che si terrà il 14 dicembre) Fedez e Levante sono rimasti con un solo concorrente, Manuel Agnelli con due gruppi e Mara Agnelli con l’intera squadra al completo.

La lite in diretta tra Manuel Agnelli e Fedez

"Sei uno stronzo e paraculo"#XF11

? Pillola #VeryNormalTRASH ? pic.twitter.com/S5avEEZnic — LALLERO (@SeeLallero) 23 novembre 2017

