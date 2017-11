Luca Onestini / Tre messaggi aerei per l’ex tronista: chi è la misteriosa ammiratrice? (Grande Fratello Vip 2)

Luca Onestini, GF Vip 2, tre messaggi aerei per l'ex tronista di Uomini e Donne da parte di una misteriosa ammiratrice, chi sarà? Ecco cosa ha scritto e chi potrebbe essere.

24 novembre 2017 Valentina Gambino

Luca Onestini

Chi è l'ammiratrice segreta di Luca Onestini? L'ex tronista dentro la Casa del Grande Fratello Vip 2 da più di due mesi, ha ricevuto nel corso della giornata di ieri, non uno bensì tre messaggi aerei tutti indirizzati alla sua persona. Chi si nasconde dietro l'estimatrice? È uno scherzo di qualcuno oppure c'è veramente una donna pazza di lui? Ultimamente, Paola Caruso (l'ex bonas di Avanti un altro!) ha fatto il suo appello da Barbara d'Urso, durante Pomeriggio 5. L'ex isolana, ha affermato di trovare il ragazzo molto bello e carino, tanto da paragonarlo ad una tenerissima scimmietta. Sarà per caso lei la misteriosa estimatrice? I primi messaggi indirizzati a Luca, sono apparsi sul cielo della Casa allertando non poco i fan, convinti che si trattasse di Giulia Latini, sua non scelta durante il trono di Uomini e Donne. L'ex corteggiatrice quindi, ha smentito si potesse trattare di lei in quanto, se avesse mandato dei messaggi a Luca, avrebbero avuto la sua firma.

Luca Onestini, GF Vip 2: chi manda i messaggi per lui?

Dopo i primi messaggi, nella giornata di ieri nella Casa del Grande Fratello Vip, per Luca Onestini sono arrivati ben tre messaggi, sempre da parte dell'estimatrice misteriosa. Il primo messaggio diceva: “Lu sono sull’aereo ora. Unknown”, facendo anche ipotizzare la presenza della stessa sull'aereo. Il secondo poi, ha smentito questa ipotesi: “Lu parto per NY, 1G, per pensarti al Central Park”. Infine il terzo con il suo indirizzo mail e la richiesta di scriverle una volta fuori dalla Casa più spiata d'Italia. Il mistero intanto, s'infittisce ulteriormente. Nel corso della giornata di ieri, anche Giulia De Lellis ha ricevuto un aereo da parte di Andrea: “Sai quanto solletico ti aspetta? 18", recitava il pensiero del deejay. La risposta di Giulia non è tardata ad arrivare: "Con tutte le cose che avrei bisogno di sentire, scrive questo? Apprezzo il pensiero ma non è quello che volevo sentirmi dire. Poteva risparmiarselo". A breve si paleserà anche la finale del programma, la misteriosa estimatrice del buon Luca tornerà in pista per augurargli il suo personale in bocca al lupo?

