MANLIO DOVÌ È RENATO CAROSONE/ Video, riuscirà a far meglio della scorsa puntata? (Tale e Quale Show 2017)

Seconda puntata del torneo di Tale e Quale Show, Manlio Dovì dopo aver vestito i panni di Lucio Dalla dovrà trasformarsi nell’indimenticato cantante napoletano Renato Carosone.

24 novembre 2017 Francesca Pasquale

NELLE VESTI DI RENATO CAROSONE

A Tale e Quale Show una puntata che, in linea con quanto successo nelle precedenti, si preannuncia ricca di spunti interessanti e di tanto show. In gara c’è anche l’attore, comico ed imitatore Manlio Dovì che dopo essere stato lo scorso venerdì Lucio Dalla, questa sera dovrà assumere le sembianze di un grandissimo artista dello scorso secolo com’è stato Renato Carosone. Un vero genio della musica apprezzato in tutto il mondo, capace di dar vita ad una lunga serie di successi discografici. In particolare il compito di Manlio Dovì sarà quello di interpretare il celeberrimo brano Tu vuò fa l’americano. Una canzone del scritta nell’anno 1956 in collaborazione con Nisa, pubblicata sotto l’etichetta discografica della Pathè e che ottenne un successo planetario venendo riprese più volte negli anni in tantissime versioni come quelle di Pitbull, Yolanda De Cool, Al Bano, Lou Bega, Gisella Cozzo e tanti altri ancora.

MANLIO DOVI', IL SUO LUCIO DALLA NON DECOLLA

Nella precedente puntata di Tale e Quale Show, Manlio Dovì si è proposto al pubblico presente in studio, alla giuria e al pubblico televisivo una sua imitazione dell’indimenticato Lucio Dalla sulle note del brano Anna e Marco. Un brano molto elegante che tuttavia in alcuni passaggi non ha permesso a Manlio Dovì di poter restare in linea con il timbro musicale di Lucio Dalla facendo così emergere in maniera abbastanza netta le differenze. La valutazione della giuria è stata abbastanza severa: Loretta Goggi lo ha messo al penultimo posto dandogli solo 6 punti, Christian De Sica e Maria De Filippi si sono trovati d’accordo nel piazzarlo al terzultimo posto per soli 7 punti mentre molto più generoso è stato Enrico Montesano che lo ha reso meritevole di 10 punti per un totale di 30 a cui peraltro non si sono aggiunti ulteriori voti nella seconda fase. Dunque per il suo Lucio Dalla penultimo posto di puntata. Clicca qui per rivedere Manlio Dovì nei panni di Lucio Dalla.

