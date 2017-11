MARCO CARTA È MIGUEL BOSÈ/ Video, pronto a rifarsi nella seconda puntata del torneo (Tale e Quale Show)

Seconda puntata del torneo di Tale e Quale Show, Marco Carta dopo aver vestito i panni di Michael Bolton questa sera dovrà trasformarsi nell’acclamato artista spagnolo Miguel Bosè.

24 novembre 2017 Francesca Pasquale

Marco Carta a Tale e Quale Show 2017

SI TRASFORMA IN MIGUEL BOSÈ

Nella seconda puntata di Tale e Quale Show presentata su Rai 1 da Carlo Conti, il cantante Marco Carta dopo essere stato nella passata settimana un ottimo Michael Bolton, dovrà cercare di imitare alla perfezione un nome eccellente della musica internazionale come Miguel Bosè. Stando alle anticipazioni, per l’ex vincitore del talent Amici ci sarà da interpretare un famoso brano molto in voga negli anni Ottanta: Super Superman. Una canzone pubblicata sotto l’etichetta discografica della CBS, per la precisione nel 1979 all’interno dell’album intitolato Chicas! che è stato anticipato dal singolo Anna. Proprio grazie a Super superman, il giovane Bosè riuscì a farsi conoscere ed apprezzare non solo in Italia ma anche nel resto d’Europa, gettando quindi le basi per una carriera luminosa ricca di grandi soddisfazioni. In attesa di scoprire come se la caverà Marco Carta nei panni di Miguel Bosè facciamo un piccolo passo indietro nel tempo per ricordare cosa è successo nella passata settimana.

MARCO CARTA, APERTURA DI TORNEO AMARA PER LUI

Nella prima puntata del torneo 2017 di Tale e Quale Show, Marco Carta si è letteralmente trasformato nel celebre cantante americano Michael Bolton offrendo al pubblico una bellissima interpretazione del brano di successo When a Man Love a Woman. Una performance buona ma che tuttavia non è stata al pari di quella delle precedenti settimane tant’è che la giuria ha dato dei voti più contenuti: Enrico Montesano gli ha dato 11 punti, mentre gli altri tre giudici ed ossia Loretta Goggi, Maria De Filippi e Christian De Sica hanno posto Marco Carta ai piedi del podio per 12 punti a testa per un totale di 47 punti a cui però non si sono aggiunti ulteriori punti nella seconda fase. Alla fine Carta ha chiuso a centro classifica ed ossia a sesto posto a 28 punti di distanza dal primo posto. Clicca qui per rivedere Marco Carta nelle vesti di Michael Bolton.

