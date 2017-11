MARIA DE FILIPPI/ "Fabio Fazio? Non è lui il problema della Rai"

Maria De Filippi ha rilasciato un'intervista esclusiva al settimanale Oggi, nella quale ha parlato del suo passato, del presente e dei programmi per il futuro.

24 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Maria De Filippi

Maria De Filippi è l'indiscussa regina della televisione italiana: ogni suo programma è sinonimo di successo a partire dal suo storico dating show Uomini e donne, per non dimenticare gli altri suoi attuali progetti quali Tu sì que vales, Amici e Temptation Island. Il suo grande impegno e il successo che determina in ogni suo intervento televisivo sono stati oggetto di una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, nella quale Queen Mary ha parlato del suo presente, ma anche del passato e dei suoi programmi per il futuro. Da piccola avrebbe voluto essere benzinaia, perché adorava il dolore della benzina, poi aveva sognato di essere un chirurgo ma la madre si era opposta a causa degli studi troppo lunghi. Ora la De Filippi ha su di sé il peso dei programmi di maggiore successo di Canale 5: "Sono consapevole delle aspettative che alimentano i risultati dei miei programmi, a salvarmi è stata sempre una certa inconsapevolezza rispetto al ruolo che rivesto pubblicamente. Io sono nata dietro le quinte, come autrice (...) La mia esposizione, il mio ruolo di conduttrice è solo il tassello finale di un percorso ben più articolato e complesso".

Maria De Filippi: Temptation Island Vip 2 si farà

Nell'intervista rilasciata in esclusiva ad Oggi, Maria De Filippi ha parlato anche dei programmi dei prossimi mesi, confermando la realizzazione di Temptation Island Vip 2. La proposta di dare vita a questo programma le era già stata fatta la scorsa estate, ma per mancanza di tempo aveva dovuto rimandare momentaneamente il progetto: "Verrà registrata questa estate subito dopo la versione classica e si avvarrà della stessa location… Ma non avrà Filippo Bisciglia come narratore… Potrebbe farlo la Ventura? Posso solo dirle che Simona sarebbe sicuramente in grado di condurlo". Per quanto riguarda Amici, lo storico talent show si avvarrà di parecchie novità a partire dalla diretta che negli ultimi anni era stata abbandonata: "Abbiamo introdotto alcune novità come la diretta e la classifica di gradimento, ma se possibile punteremo ancora di più sui talenti unici". Per fare in modo che i cantanti possano sfondare nel mondo della musica sono stati messi loro a disposizione ben 10 produttori musicali di grande livello e che saranno d'aiuto sia per l'interpretazione che per la scrittura.

Il rapporto con la Rai: tornerà a condurre Sanremo?

Maria De Filippi si è espressa sulla sua recente partecipazione nella giuria di Tale e quale show e del suo ottimo rapporto con Carlo Conti, che ritiene un grande professionista e presto ricambierà il favore. Non ha escluso di tornare a Sanremo, magari al fianco di una persona tanto diversa da lei come Luciana Littizzetto, mentre ha aggiunto il suo punto di vista su Fabio Fazio e sulla decisione di Massimo Giletti di lasciare la Rai: "Se quel che ho letto è vero, credo che Massimo abbia fatto la scelta giusta. Anche io avrei rifiutato di rinunciare a un programma, peraltro di grande successo come L’Arena, per degli Speciali… avrei considerato questa contro-proposta come un contentino che sa di presa in giro". Per quanto riguarda Fabio Fazio, criticato per i costi non paragonabili ai bassi ascolti, la De Filippi ha voluto precisare: "Fabio è un grande professionista e negli ultimi tempi è un capro espiatorio, quasi fosse lui la causa di tutti i mali della Rai. Mi sembra che si stia davvero esagerando".

