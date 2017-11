MASSIMO RANIERI/ Il cantante al cinema con il film "Riccardo va all’inferno" (Tale e Quale Show 2017)

Video, Massimo Ranieri sarà ospite di Carlo Conti nell'edizione del Torneo 2017 di Tale e Quale Show. Siederà a fianco della Goggi, Montesano e De Sica.

24 novembre 2017 Francesco Agostini

Massimo Ranieri sarà ospite a Tale e Quale Show (Facebook)

Il cantante e attore Massimo Ranieri sarà ospite questa sera da Carlo Conti nel fortunatissimo programma Rai Tale e Quale show. Ranieri farà parte della giuria di Tale e Quale per la seconda puntata del torneo: siederà al fianco di Loretta Goggi, Enrico Montesano e Christian De Sica. Essendo un cantante di professione, Massimo Ranieri darà senz'altro un bell'apporto alla giuria di Tale e Quale show, mettendo al servizio di Carlo Conti tutta la sua bravura e le sue conoscenze tecniche del mondo della musica. Con la sua potenza vocale Ranieri strabiliò tutti i suoi ascoltatori all'inizio della carriera e un'artista così dotato sarà senza dubbio in grado di poter giudicare altri suoi cari colleghi con competenza. La sua presenza a Tale e Quale show sarà anche l'occasione giusta per promuovere il film che lo vede protagonista nei panni di Riccardo III; la pellicola si intitola Riccardo va all'inferno e sarà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 30 novembre 2017. Il progetto, ambizioso quanto particolare, non è altro che un remake in salsa pop della celeberrima opera shakespeariana.

GLI AMORI

La vita professionale di Massimo Ranieri è stata intensissima. La sua poliedricità gli ha permesso nel corso degli anni di reinventarsi giorno dopo giorno e di passare indifferentemente da un genere all'altro: musica, cinema, teatro. Insomma, da un punto di vista professionale Massimo Ranieri è stato ed è ancora straordinario, probabilmente uno dei migliori showman del panorama italico. Nella vita privata del cantante napoletano, invece, ci sono molte luci e ombre e un fitto velo di mistero. Di lui si sa molto poco, tranne che le donne della sua vita sono state tre: Barbara Nascimbene, Francesca Sebastiani e Leyla Martinucci. Tre donne che ne hanno segnato, in un modo o nell'altro, la sua esistenza. Francesca Sebastiani è stata il primo amore, la ragazza che per prima gli ha fatto battere il cuore. Poi è stata la volta di Barbara Nascimbene, che al Corriere della Sera ha definito in più di un'occasione il cantante e attore napoletano "un uomo pieno di ansie". In ultimo, Ranieri ha amato la cantante lirica Leyla Martinucci, di 35 anni più giovane, con cui ha condiviso un bel pezzo di vita: dal 2002 fino al 2010.

LA FIGLIA CRISTINA

Come dicevamo in precedenza, la vita privata di Massimo Ranieri è stata piuttosto oscura e turbolenta, anche se gli amori intensi sono stati effettivamente pochi. La storia più importante dell'attore è stata sicuramente quella con Francesca Sebastiani, con la quale ha condiviso la sua unica figlia, Cristina. Racconta lo stesso Ranieri sulle pagine di Gossipetv.com: "Avevo 19 anni e dopo una intensa nottata d'amore nacque mia figlia, Cristina". Ma le cose non vanno lisce come l'olio, anzi: Massimo Ranieri si rifiuterà di essere il padre di Cristina e solo molti anni dopo ne riconoscerà legalmente la paternità: "A quel tempo ero molto famoso ed ero troppo giovane: avevo solo 19 anni. I produttori e i manager mi trascinarono via da tutta questa storia di Cristina. Mi dissero che riconoscerla era un danno alla mia immagine. A mia discolpa posso solo dire che ero inesperto e completamente impreparato a una cosa del genere". La rivelazione fu data dallo stesso Massimo Ranieri all'interno del programma Tutte le donne tranne me. Correva l'anno 2007.

