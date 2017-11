MILEY CYRUS È INCINTA? / Arriva la smentita della cantante: "Ho mangiato troppo"

Miley Cyrus è incinta? Le voci si sono diffuse sul web dopo la pubblicazione di alcune foto che hanno mostrato una pancia sospetta. Ma la cantante ha messo le cose in chiaro.

24 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Miley Cyrus - Facebook

Miley Cyrus aspetta un bambino? La voce rimbalza da diversi giorni nei social network a causa di alcune foto della cantante nelle quali mostra un pancino sospetto. L'ultima di esse, pubblicata in occasione del suo 25° compleanno, sembrava essere più di un semplice indizio e già i fan avevano cominciato a complimentarsi per il lieto evento: vestito morbido grigio e curve più che evidenti (clicca qui per vedere l'immagine) sembravano essere la chiara conferma dell'arrivo del bebè, giunto in un periodo in cui l'artista è serena e felice al fianco del suo storico fidanzato Liam Hemsworth. Ma a quanto pare è meglio non giungere a conclusioni troppo affrettate, come riportato dalla stessa ex star della Disney che ha messo a tacere i sospetti con una chiara dichiarazione: "Non sono incinta, sto solo mangiando una tonnellata di tofurkey"

Nessuna gravidanza per Miley Cyrus

Miley Cyrus ha smentito subito le voci di una possibile gravidanza, precisando di avere mangiato troppo negli ultimi giorni in occasione dei festeggiamenti per il suo compleanno. Si tratterebbe quindi solo di qualche chilo in più, anche se i fan più scettici non hanno smesso di esprimere i loro dubbi, convinti che la cantante stia solo prendendo tempo in attesa dell'annuncio ufficiale. Del resto, l'arrivo di un bambino sarebbe il coronamento di una bella storia d'amore, nata sotto i riflettori e divenuta più che mai stabile negli ultimi mesi. Da quando l'artista ha fatto un passo indietro, presentandosi in una veste più 'pulita' e ammettendo chiaramente di avere smesso di assumere droghe, tutto sembra andare per il meglio nella sua vita e nella sua carriera. A conferma di questa felicità e di questo rapporto è arrivato anche il regalo di Liam Hemsworth, che le ha donato una splendida collana con tutti i colori dell'arcobaleno (anche in questo caso Miley ha pubblicato la foto di tale sorpresa su Instagram). E c'è già chi si dice certo che presto la coppia potrebbe convolare a giuste nozze...

