Maurizio Costanzo contro Belen/ “Per i Rodriguez abbiamo l'anello al naso? Tu poi ti separi di continuo!”

24 novembre 2017 Silvana Palazzo

Maurizio Costanzo contro Belen Rodriguez

Tra gli ospiti più attesi del Maurizio Costanzo Show, Belen Rodriguez è stata però protagonista di un siparietto tutt'altro che divertente. La showgirl argentina si è infastidita infatti per alcune domande del conduttore sulla sua vita privata. Da qualche giorno si parla infatti della possibile separazione tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone, quindi Maurizio Costanzo ne ha approfittato per chiedere qualcosa in più. “Sei innamorata. Stai ancora con Iannone?”, chiede il conduttore, ma la replica dell'ospite è stizzita. “Basta. Non ne parlo più. Basta. Mi sono pronunciata troppo. Quando avrò comunicazioni importanti da dare farò un tweet”, sbotta la showgirl, visibilmente nervosa per la domanda sulla sua vita sentimentale. “Sono arrivata a una certa, ho un figlio e a nessuno frega una cippa se sono fidanzata o no. Voi potete parlarne, io no”, prosegue nello sfogo la più grande dei fratelli Rodriguez, aggiungendo di essersi resa conto di aver rinunciato troppo alla sua privacy.

MAURIZIO COSTANZO E BELEN RODRIGUEZ, LITE IN TV

La reazione di Belen Rodriguez non è piaciuta affatto a Maurizio Costanzo, che ha rilanciato con una battuta velenosa: “Bene, d'ora in poi non parleremo più di Belen Rodriguez, per rispettarla”. Ma il botta e risposta è proseguito e ha coinvolto anche Jeremias. Il conduttore ha infatti spostato su di lui l'attenzione, chiedendogli se fosse innamorato. “Sono innamorato dell'amore”, replica il fratello di Belen. Poi arriva la nuova frecciatina del marito di Maria De Filippi: “Questi son venuti dall'Argentina pensando che c'abbiamo l'anello al naso?”. Il pubblico ha applaudito divertito, non Belen Rodriguez, che ha rilanciato attaccante a sua volta il conduttore. “Mi racconti quando è stata l'ultima volta che ti sei slinguato con Maria?”, chiede l'argentina. Immediata la risposta di Costanzo: “Che c'entra? Mi sono sposato con Maria De Filippi 22 anni fa. Io non mi sono separato rispetto a te che ti separi di continuo”. E allora Belen si spazientisce: “Sì che ti sei separato, quattro volte. Ben quattro volte. Basta, sempre Belen Belen Belen...”.

