Max Biaggi/ Nuova vita da single dopo l'addio a Bianca Atzei: shopping con l'amico

Max Biaggi, dopo l'addio a Bianca Atzei, si gode la sua nuova vita da single concedendosi un pomeriggio di shopping insieme ad un amico in quel di Milano.

24 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Max Biaggi

Nuova vita da single per Max Biaggi. Il pilota, dopo essersi completamente ristabilito in seguito al grave incidente motociclistico in cui ha rischiato di perdere la vita, ha detto addio alla fidanzata Bianca Atzei con cui ha vissuto una storia d’amore intensa durata due anni, tornando ad essere un padre single. Nella vita del pilota, ad oggi, c’è spazio solo per i figli, nati dalla sua relazione con Eleonora Pedron, e per gli amici. L’ex pilota si è così concesso un pomeriggio di shopping, in compagnia di un amico, in quel di Milano dove, come svela il portale Gossip.it, è stato immortalato dai paparazzi. Max Biaggi, nonostante la presenza dei fotografi, ha continuato la sua passeggiata cercando di non dar peso alle persone intorno a lui. Sereno e rilassato, l’ex pilota sembra aver superato l’addio a Bianca Atzei. A prendere la decisione di chiudere la storia, come ha rivelato la cantante al settimanale Chi, è stato proprio il pilota che, ad oggi, non si è ancora pentito.

MAX BIAGGI ANCORA LEGATO AD ELEONORA PEDRON?

La decisione di Max Biaggi di chiudere la storia è arrivata come un fulmine a ciel sereno su Bianca Atzei che, ai microfoni del settimanale Chi, poche settimane fa ha dichiarato: “E' stata una bomba esplosa all'improvviso. La nostra storia è finita e non so nemmeno perché. Sto male, ma spero che Max ci ripensi perché io lo amo ancora". Secondo alcuni rumors, Max Biaggi avrebbe chiuso la storia con la Atzei perché ancora legato alla sua ex compagna Eleonora Pedron che, tuttavia, ai microfoni del settimanale Novella 2000, ha dichiarato: "Non sono tornata con Max. Mi mettono in mezzo senza motivo". Nessun ritorno di fiamma, dunque, per Biaggi che sembra felice della sua nuova vita da single. Sui social, continua a condividere foto insieme ai suoi bambini, i grandi amori della sua vita. Nessuna donna all’orizzonte, dunque, per l’ex pilota che, dopo aver visto da vicino la morte, ha voglia di godersi ogni attimo della sua vita.

© Riproduzione Riservata.