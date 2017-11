Mose/ Lacrime e una misteriosa lettera per i suoi compagni, cosa è successo? (Amici 17)

Tocca al rapper Mose finire in lacrime nella prima settimana che i ragazzi hanno passato nella scuola in attesa della diretta i domani, 25 novembre, cosa è successo?

24 novembre 2017 Hedda Hopper

Mose, Amici 2017

Mose è sicuramente uno dei protagonisti di questa edizione di Amici 17 e non solo perché proprio al rapper toccherà l'ingrato compito di guidare alla vittoria (si spera) i ragazzi della squadra del Ferro, ma anche perché sono proprio sue le prime lacrime. Proprio nel pomeridiano di Amici in onda ieri su Real Time, il rapper si è lasciato andare ad incomprensibili lacrime consolato da Carmen e da Grace che hanno cercato di tirarlo su di morale ma senza riuscirci molto. Il rapper non ha detto niente sulla sua crisi se non la paura di essere criticato e di essere giudicato come arrogante e altezzoso. Che sia ancora qualcosa legato alla sua rivalità con Biondo? Secondo alcuni sì visto che i due non solo sono finiti in onda nel pomeridiano portando a galla il loro battibecco social, ma anche per via del loro prossimo scontro.

MOSE IN CRISI PER BIONDO OPPURE NO?

Mose ha affidato il suo sfogo ad una lettera che, per il momento, ha deciso di non divulgare. Ad alzare il velo su questo suo messaggio è stata proprio Grace che ha riferito agli altri di aver letto la lettera e di essere convinta che Mose abbia tanto dentro e che non debba preoccuparsi degli altri visto che chi lo conosce, come lei e pochi altri, sono sicuri che non sia un ragazzo arrogante e sicuro di sé, anzi. Il pubblico social ieri non ha capito bene il loro discorso e vorrebbe sapere qualcosa di più a riguardo ma le prime delucidazioni potrebbero arrivare nel pomeridiano di oggi o, magari, nella diretta di sabato con lo scontro diretto con Biondo. I due riusciranno finalmente a chiarirsi?

