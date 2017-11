POVERI MA RICCHI/ Su Canale 5 il film con Christian De Sica (oggi, 24 novembre 2017)

Poveri ma ricchi, il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 24 novembre 2017. Nel cast: Christian De Sica, Enrico Brignano, alla regia Fausto Brizzi. La trama del film nel dettaglio.

24 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale 5

NEL CAST CHRISTIAN DE SICA

Il film Poveri ma ricchi va in onda in prima visione tv su Canale 5 oggi, venerdì 24 novembre 2017, alle ore 21.15. Una commedia del 2016 che è stata diretta da Fausto Brizzi e presenta un cast di attori d'eccezione composto da Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Anna Mazzamauro, Giulio Bartolomei e Lodovica Comello. Quest'ultima è nota al pubblico televisivo come conduttrice di Italia's got talent e come cantante. Ha infatti preso parte all'ultima edizione del Festvial di San Remo con il brano Il cielo non mi basta. È inoltre famosa per aver interpretato il personaggi di Francesca nella celebre serie tv argentina Violetta, molto nota tra il pubblico dei teenager. A completare il cast attoriale di Poveri ma ricchi ci sono poi Ubaldo Pantani, Giobbe Covatta, Al Bano e Gabriel Garko. La trama del film diretto da Fausto Brizzi è stata interamente tratta dalla pellicola francese intitolata Les Tuche. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

POVERI MA RICCHI, LA TRAMA DEL FILM

Protagonista della storia è la famiglia Tucci, formata da Danilo e Loredana e dai loro figli. A completare il quadro familiare ci sono poi Marcello e Nicoletta. Il grande disagio economico in cui versano e tuttavia bilanciato da un'armonia ed un'unione familiare straordinaria, che alleggerisce il peso dei problemi che incombono sulle finanze dei Tucci. Ma il destino ha in serbo per loro una grande sorpresa. Loredana, infatti, acquista il biglietto vincente della lotteria riuscendo a vincere ben 100 milioni. La gioia viene presto smorzata dalla consapevolezza di non poter rivelare al resto del paese la verità circa la loro vincita. In caso contrario tutti i loro vicini cercherebbero un aiuto economico. I Tucci decidono così di continuare a mostrarsi al resto dei paesani come poveri e disagiati. Ma il loro piano viene presto mandato in fumo, tanto da costringerli a trasferirsi a Milano. Qui la loro vita cambia radicalmente. Trascorrono le prima settimane affittando una lussuosa suite per poi decidere di acquistare un meraviglioso attico, iniziando a vivere in modo dissoluto e sperperando in lungo e largo la loro ricchezza. Nel frattempo Marcello, il fratello di Loredana, si innamora di Valentina una cameriera dell'albergo in cui hanno soggiornato appena arrivati a Milano. Tra i due è vero amore. Mentre l'ingente patrimonio vinto alla lotteria continua ad essere dilapidato, Danilo decide di utilizzare il resto della vincita acquisendo la proprietà di una scuderia automobilistica. L'affare si rivela però una truffa ed i Tucci finiscono sul lastrico. Tornano così a Torresecca, poveri come prima ma più uniti che mai.

