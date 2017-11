Paolo Fox / Oroscopo a LatteMiele, previsioni di oggi 24 novembre 2017

Oroscopo di Paolo Fox per oggi venerdì 24 novembre 2017. Previsioni sui segni zodiacali: Toro, Ariete, Cancro, Scorpione, Bilancia e tutti gli altri. Segni in crescita, né carne né pesce.

24 novembre 2017

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 24 NOVEMBRE 2017

Ora andiamo ad analizzare l'oroscopo di Paolo Fox segno per segno. Recupero delle energie in questo weekend per l'Ariete perché la Luna da oggi non è più dissonante e chissà se tra venerdì e sabato finalmente qualcuno non riveli una grande spinta ad amare. Non si devono riversare i propri sentimenti sul passato: può capitare a tutti quelli che non hanno un amore presente. Non si sa stare senza fare nulla e quindi ogni tanto rispolverate qualche ricordo. Non si è fatti per tornare indietro ma per andare avanti. Non bisogna temere nuove esposizioni. In lavoro attesa di novità. Weekend che può partire senza coordinate precise per il Toro. Avere Venere dissonante e Giove contro significa non avere chiarezza dai colleghi in ambito lavorativo. Nelle relazioni di lavoro, se si ha bisogno di qualcuno che dia una mano per ora si trovano solo inetti o persone che vorrebbero prendere il posto e che vogliono mettersi in secondo piano. In amore attenzione soprattutto con un ex ci sono complicazioni da risolvere.

SEGNI IN CRESCITA

Andiamo a vedere quei segni zodiacali che possono essere considerati in crescita nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. L'Ariete non è fatto per tornare indietro ma per andare avanti. Non bisogna temere nuove esposizioni. In lavoro attesa di novità. I Gemelli si svegliano con una bella energia e la voglia di superare un periodo particolare. Ora c'è un grande spirito d'osservazione e anche l'intelligenza per gestire le cose in maniera più saggia. Cresce il Sagittario che ha eliminato la pesantezza di un qualcosa che non lasciava tranquillità. Saturno è passato dal segno e ora ci sono delle cose che sembrano girare in maniera positiva. Attenzione però a puntare su troppe cose, bisogna limitare il raggio dell'attenzione. Saranno dimenticate le difficoltà che nel mese di novembre hanno creato non poche pressioni. Ora è il momento finalmente di tornare a vivere le cose con più leggerezza.

NÈ CARNE NÈ PESCE

Partiamo l'analisi dell'oroscopo di Paolo Fox da quei segni zodiacali che possono essere considerati né carne né pesce. Il Leone vive una giornata pesante, non riesce a superare alcune situazioni che non sono andate come si voleva e per delle grandi soddisfazioni che sono state quindi solo sfiorate. Nel lavoro potrebbero esserci dei problemi, sono aumentate delle spese e la paga che prima sembrava ottima ora sembra non soddisfare più le esigenze. La Bilancia potrebbe vivere un weekend importante, ma le tensioni vissute tra martedì e giovedì hanno appesantito decisamente tutto. Ora è il momento di smettere di pensare troppo e si deve riuscire ad essere tranquilli nella gestione delle emozioni. Acquario nervoso a causa della Luna, si vive una condizione difficile da accettare, ma c'è la forza anche per riuscire a uscirne fuori. Sarà il momento di trovare immediatamente una soluzione.

