Replica X Factor 2017 / Quinto Live Show: ecco come vederlo in streaming, tutte le info utili

Replica streaming X Factor 2017, quinto Live Show in onda su Sky Uno HD; ecco come ascoltare gli inediti degli otto concorrenti attraverso il web e la televisione.

24 novembre 2017 Valentina Gambino

X Factor 2017, Live Show in streaming

Ogni giovedì sera, va avanti in maniera incessante il Live Show di X Factor 2017. In diretta su SkyUno HD, Alessandro Cattelan sale sul palcoscenico per presentare i talenti che si cimentano nelle più disparate esibizioni canore. La quinta puntata di ieri, ha tracciato i contorni di una gara entrata nel vivo appieno. Ecco perché, i concorrenti ancora in gioco hanno dovuto regalare al pubblico delle emozioni assolute con l'interpretazione dei loro inediti, mai fatti ascoltare prima di adesso. Dietro il bancone dei giudici, abbiamo trovato ancora una volta Fedez, Levante, Manuel Agnelli e Mara Maionchi. Il talent show musicale, si conferma ancora una volta il programma più apprezzato della pay TV satellitare e si porta a casa, ascolti di tutto rispetto con picchi di share che arrivano fino al 10%. Durante ogni puntata dei Live, abbiamo visto la formula modificarsi, dalla distribuzione delle manche fino al metodo di votazione, creando una tensione non da poco. Ormai alle battute finali manca davvero poco e il prossimo 14 dicembre, il programma incoronerà anche il suo vincitore assoluto.

Replica streaming X Factor: ecco come

Vi siete persi il nuovo appuntamento di X Factor andato in onda ieri, giovedì 23 novembre 2017? Eccovi tutti i consigli per poter recuperare la replica del programma attraverso lo streaming. Indispensabile premessa è sapere che per visionare il talent show, occorre disporre di un abbonamento Sky oppure, nel caso vogliate vederlo tramite dispositivi mobili, guardarlo tramite l'applicazione gratuita di Sky Go, da scaricare su tutte le piattaforme disponibili. Con questa app in generale, potrete vedere le puntate di XF11 anche in diretta streaming. Nel corso della settimana inoltre, sono previste anche delle repliche televisive del programma e quindi - in questo caso - vi invitiamo a consultare la guida televisiva ufficiale di Sky, dove è presente l'intero palinsesto. La replica di X Factor, non andrà in onda in chiaro su TV8 perché la sua fase Live è visionabile sono dagli abbonati Sky. Per vedere la trasmissione musicale però, potete sottoscrivere un abbonamento anche con Now TV che vi darà 14 giorni di prova gratuita e senza impegno.

