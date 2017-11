SILVIA MEZZANOTTE È IVANA SPAGNA/ Video, ritorno in grande stile con un ottimo 2° posto (Tale e Quale Show)

Seconda puntata del torneo di Tale e Quale Show, Silvia Mezzanotte dopo aver vestito i panni di Adele questa sera imiterà la famosa cantante italiana Ivana Spagna.

24 novembre 2017 Francesca Pasquale

Silvia Mezzanotte a Tale e Quale Show 2017

SI TRASFORMA IN IVANA SPAGNA

È la seconda puntata di questo torneo 2017 di Tale e Quale Show 2017 al quale sta prendendo parte anche la cantante Silvia Mezzanotte che ottenne la vittoria lo scorso anno e che dopo aver interpretato nel precedente venerdì la celebre Adele questa sera sarà chiamata a cambiare completamente genere confrontandosi con la poliedrica Ivana Spagna. Il brano assegnato dovrebbe essere la hit Call Me. Si tratta del secondo singolo della cantante italiana estratto dall’album Dedicated to the Moon pubblicato sotto l’etichetta CBS dischi nel 1987. Una canzone straordinaria che permise alla Spagna di andare oltre al successo di Easy Lady diventando il primo in tutta Europa ed ottenendo una serie di importanti riconoscimenti in diversi Paesi quali la Francia, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti. Fu primo nella classifica italiana, secondo nel Regno Unito e nei primi dieci posti praticamente ovunque.

SILVIA MEZZANOTTE SUBITO SECONDA

Nella prima puntata del torneo 2017 di Tale e Quale Show trasmesso venerdì 17 novembre, Silvia Mezzanotte ha avuto un grande ritorno nel programma di Carlo Conti conquistando tutti con una ottima imitazione di Adele sulle note di Rolling in the Deep. Una performance che ha raccolto la standing ovation da parte del pubblico e i meritati complimenti da parte di tutti i giurati. Nello specifico Enrico Montesano e Loretta Goggi hanno posizionato la performance della Mezzanotte ai piedi del podio dandole 13 punti a testa, Christian De Sica le ha dato 14 punti mentre la quarta giudice di serata Maria De Filippi l’ha premiata con ben 15 punti per un computo complessivo di 55 a cui poi si sono aggiunti ulteriori 10 punti nella seconda fase di votazione. La Mezzanotte ha quindi chiuso al secondo posto a pari merito con Tullio Solenghi. Clicca qui per rivedere l’imitazione di Silvia Mezzanotte nei panni di Adele.

© Riproduzione Riservata.