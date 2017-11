SIRENE SERIE TV/ Commento quinta puntata e anticipazioni ultima: saluti struggenti tra Yara e Salvatore

Sirene Serie TV, commento quinta puntata e anticipazioni sesta: giovedì prossimo, 30 novembre, torna su Rai Uno la fantasy fiction del momento con un doppio episodio.

Sirene, in prima Tv assoluta su Rai 1

Saluti struggenti

L'ultima puntata di Sirene - la quinta della stagione - andata in onda su Rai Uno si è chiusa con uno struggente addio tra Yara e Salvatore. Lei, prima di tornare nel mondo sommerso, lo ha salutato tra mille dubbi e pensieri. Lui l'ha vista dissolversi tra le onde con una ferita nel cuore. La fiction di casa Rai appassiona con un finale imprevedibile e ricco di intrecci, che alza la suspense a livelli altissimi in vista dell'appuntamento di giovedì prossimo. Nell'episodio di ieri, Salvatore e Francesca sono arrivati al giorno delle nozze; per Marica e le altre sirene è invece giunta l'ora di chiudere la propria esperienza sulla terraferma. Non una decisione semplice, visto e considerato che la vita di ognuna di loro è ormai cambiata in modo indelebile. La fine dell'incantesimo tra Yara e Salvatore ha fatto si che l'uomo facesse chiarezza sui propri sentimenti, ma il dolore e la delusione nei confronti di Yara sembrano più forti di ogni altra cosa. Inutile la scoperta della Maldini riguardo il nascondiglio delle Sirene: quando si precipita da loro non le trova, le creature marine si sono già messe in salvo.

Sirene Serie tv: anticipazioni sesta puntata

Manca meno di una settimana al sesto appuntamento con Sirene. La miniserie di casa Rai, composta da 12 episodi e trasmessa in 6 puntate doppie, torna giovedì prossimo 30 novembre alle ore 21.25. Si tratta dell'ultima serata in compagnia dei nostri protagonisti e i fan del programma si chiedono quali evoluzioni ci saranno tra Yara e Salvatore, dopo il finale dell'episodio andato in onda ieri. Stando alle ultime anticipazioni, le sirene non riescono ad accettare l'idea di dover lasciare la terraferma. Yara e Salvatore sono molto diversi rispetto al loro primo incontro e il loro futuro è sempre più un punto interrogativo. Stefania e Andrea sono sempre sull'attenti e studiano un piano per catturare le sirene, che rischiano di pagare a caro prezzo la nostalgia nei confronti degli essere umani...















© Riproduzione Riservata.