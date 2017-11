Sossio Aruta/ Uomini e donne, è finita la sua era nel programma?

Sossio Aruta è da sempre protagonista di discussioni e scontri nel trono over ma le cose potrebbero essere cambiate, Uomini e donne dirà addio al cavaliere?

24 novembre 2017 Hedda Hopper

Sossio Aruta, Trono over

Sossio Aruta continua ad essere uno dei cavalieri più discussi di Uomini e donne e del trono over. Il calciatore ha passato tanti anni in trasmissione ma senza portare mai a casa qualcosa di reale visto che le sue amicizie e le sue conoscenze si concludono tutte allo stesso modo, in un mare di polemiche. Anche in questo inizio di edizione è successo lo stesso con Manila Boff. La dama era pronta a conoscere il Re Leone mettendo da parte ogni pregiudizio ma alla fine anche per lei è andata male visto che lui si è presentato con un mazzo di fiori pronto a chiudere la loro conoscenza per via di una serie di problemi che non riusciva a gestire e "sopportare". Le polemiche non sono mancate visto che la dama non era al corrente di questo suo malessere e così le liri non sono mancate. Sarà proprio questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso nei giorni scorsi?

SOSSIO ARUTA GRANDE ASSENTE NELLA PUNTATA DI IERI?

Sossio Aruta ha avuto modo di uscire con Grazia e, anche in quel caso, non sono mancati i problemi ma la novità importante è arrivata ieri pomeriggio con la nuova registrazione del trono over. Secondo le anticipazioni postate sul sito di Uomini e donne non c'è stato posto per Sossio Aruta e questo fa tremare i fan. Se a questo sommiamo il fatto che su Instagram il calciatore non ha annunciato il suo ritorno nel programma per la nuova registrazione. Nei suoi post su Instagram ha parlato di tutto tranne che della sua partenza alla volta di Roma, anzi, addirittura parla delle Maldive. Il cavaliere è davvero partito lasciandosi alle spalle Uomini e donne e il trono over? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate del programma.

