TALE E QUALE SHOW 2017 - IL TORNEO/ Esibizioni seconda puntata e classifica. Massimo Ranieri quarto giudice

Questa sera, venerdì 24 novembre, alle 21.25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata del torneo di Tale e quale show, il varietà condotto da Carlo Contti. Ecco le esibizioni della serata.

24 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Tale e quale show 2017

Questa sera, venerdì 24 novembre 2017, alle 21.25 su Rai 1 va in onda il penultimo appuntamento con “Tale e Quale Show”, il varietà condotto da Carlo Conti. Settimana scorsa è iniziata la seconda “tranche” del programma, dopo la vittoria di Marco Carta della settima edizione del varietà. Il torneo dei “campioni” vede affrontarsi i 3 migliori uomini e le 3 migliori donne di questa edizione (Marco Carta, Filippo Bisciglia, Federico Angelucci, Annalisa Minetti, Alessia Macari, Valeria Altobelli) e i migliori 6 dell’anno scorso (Bianca Atzei, Manlio Dovì, Lorenza Mario, Davide Merlini, Silvia Mezzanotte e Tullio Solenghi). Alla fine del torneo, che si concluderà venerdì 1° dicembre, sarà eletto il “Campione di Tale e Quale Show 2017”. La prima puntata è stata vinta da Lorenza Mario con la sua interpretazione di Dionne Warwick sulle note di “I Say a Little Prayer”. Stasera al fianco i tre giudici Loretta Goggi, Enrico Montesano, Christian De Sica ci sarà Massimo Ranieri.

LE ESIBIZIONI DI QUESTA SERA

Ecco quali saranno le sfide che affronteranno questa sera i 12 protagonisti. Tullio Soleggi canterà “Fiore di maggio” nei panni di Fabio Concato, mentre Davide Merline dovrà immedesimarsi in Massimo Ranieri (quarto giudice della serata) e canterà “Vent'anni”. Manlio Dovì sarà Renato Carosone e si esibirà sulle note di “Tu vo fà l'americano”. Il vincitore Marco Carta sarà Miguel Bosé e canterà “Super Superman”. Federico Angelucci si trasformerà in David Bowie sulle note di “Let's dance”, mentre Filippo Bisciglia si trasformerà in Enrico Ruggeri per cantare “Quello che le donne non dicono”, brano reso celebre da Fiorella Mannoia. Silvia Mezzanotte sarà Ivana Spagna sulle note di “Gente come noi”. Lorenza Mario, vincitrice della prima puntata, si trasformerà in Marilyn Monroe e canterà “I wanna be loved by you”. Bianca Atzei canterà “Vuoto a perdere” nei panni di Noemi, Annalisa Minetti sarà Cyndi Lauper e canterà “True colors”. Infine Alessia Macari si trasformerà in Raffaella Carrà sulle note di “Ballo ballo”, mentre Valaria Altobelli sarà Cher con “Believe”. Per le sue “missioni impossibili” Gabriele Cirilli sarà Aladdin.

LA CLASSIFICA

Vediamo la classifica provvisoria, dopo la prima puntata, che vede una distanza minima tra i 12 protagonisti del torneo. Al primo posto c’è Lorenza Mario con 75 punti, seguono a pari merito Silvia Mezzanotte e Tullio Solenghi con 65 punti. Terzo posto per Federico Angelucci con 63 punti, seguono Bianca Atzei con 48 punti e Marco Carta con 47. 42 punti per Valeria Altobelli e 37 per Annalisa Minetti. Nono posto per Filippo Bisciglia con 34 punti, seguono Davide Merlini con 32 punti, Manlio Dovì con 30 e chiude la classifica Alessia Macari con 26 punti. Mancano ancora due puntate prima di decretare il vincitore e la classifica può ancora essere ribaltata.

