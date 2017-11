TULLIO SOLENGHI È FABIO CONCATO/ Video, prima puntata da podio (Tale e Quale Show 2017)

Seconda puntata del torneo di Tale e Quale Show, Tullio Solenghi dopo aver vestito i panni di Bruno Lauzi questa sera imiterà il cantautore italiano Fabio Concato.

24 novembre 2017 Francesca Pasquale

Tullio Solenghi

IMITERÀ FABIO CONCATO

Tutto pronto per la seconda puntata di Tale e Quale Show dedicata al torneo 2017 in onda questa sera su Rai 1 per la conduzione di Carlo Conti. In gara ci sono tantissimi volti noti dello spettacolo nostrano tra cui uno straordinario Tullio Solenghi che dopo aver regalato la scorsa settimana un meraviglioso ricordo del celebre cantautore genovese Bruno Lauzi, in questa occasione dovrà confrontarsi con un’altra firma storica della musica italiana d’autore come Fabio Concato. Il brano che sembra essere stato assegnato a Solenghi è Fiore di maggio. Una meravigliosa canzone inserita nell’album intitolato Fabio Concato uscito nel 1984 con l’etichetta discografica Philips Records con gli arrangiamenti del maestro Vince Tempera. Fiore di maggio fu il principale successo di Concato anche se in quell’album vi erano presenti altri brani di grande spessore come Guido piano, Ti ricordo ancora e Tienimi dentro di te.

TULLIO SOLENGHI, SECONDO A PARI MERITO CON LA MEZZANOTTE

Nella prima puntata del torneo di Tale e Quale Show andata in scena la passata settimana, Tullio Solenghi è ritornato nello studio di Rai 1 allo stesso modo con cui lo aveva lasciato ed ossia con una performance degna delle sue qualità. Solenghi ha saputo proporre al pubblico una imitazione di Bruno Lauzi sulle note di Onda su onda ineccepibile non solo per il timbro vocale ma anche per i classici movimenti dell’indimenticato cantautore ligure. La sua performance è stata particolarmente apprezzata anche da pubblico e giuria: per Loretta Goggi è stata la migliore della serata con relativi 16 punti, per la De Filippi è stata da gradino più basso del podio con 14 punti, Christian De Sica gli ha tributato 13 punti mentre Enrico Montesano si è fermato a 12 punti per un totale di 55 a cui poi se ne sono aggiunti altri 10 permettendo a Solenghi di chiudere al secondo posto a pari merito con la Mezzanotte. Clicca qui per rivedere Solenghi nei panni di Bruno Lauzi.

