Tamar Morali / Chi è? La modella ebrea che potrebbe diventare Miss Germania

Chi è Tamar Morali? La bellissima modella ebrea potrebbe diventare la nuova Miss Germania "Guardo alla mia candidatura come risultato per Israele e il popolo ebraico nella diaspora"

24 novembre 2017 Anna Montesano

Tamar Morali ha ventuno anno ed è in corsa per il titolo di Miss Germania ma la particolarità e che la Germania potrebbe avere una reginetta di bellezza di religione ebraica. Tamar è figlia di una famiglia di ebrei osservanti, ha studiato la Torah, quando aveva 17 anni si è trasferita con la famiglia a Vienna, per poi frequentare l'università in Israele. Di cittadinanza tedesca, è fra le 20 finaliste per la corona di Miss Germania, in un'intervista al "Jerusalem Post" la ragazza ha spiegato: "Guardo alla mia candidatura non solo come risultato personale, ma come al risultato per Israele e il popolo ebraico nella diaspora - La Germania è un paese che ha una storia molto complicata nei confronti del popolo ebraico, qui gli ebrei hanno vissuto orrori incredibili". Ricordiamo che mai nessuna ragazza di origine ebrea era arrivata alle finali di Miss Germania.

LA FINALISSIMA DI MISS GERMANIA

La finalissima si terrà il 24 febbraio 2018. Scopriamo ora alcune curiosità sul concorso. Miss Germania è un concorso di bellezza femminile, che si tiene in annualmente in Germania sin dal 1927. In passato esistevano numerose organizzazioni che reclamavano il titolo: già negli anni venti, la giurisdizione tedesca decise che il titolo Miss Germania non poteva essere registrato, facendo in modo che chiunque potesse organizzare un concorso e nominarlo Miss Germania. Una decisione simile fu presa anche nel 1982, e così si ebbero due detentrici del titolo in alcuni anni (1928, 1931, 1953 e 1982), elette da differenti associazioni. Nel 1953, la nuova organizzazione e lo sponsor principale, le industrie Opal, acquisirono il franchising internazionale dei titoli Miss Europa, Miss Mondo e Miss Universo, costruendo una sorta di monopolio.

