UNA VITA / Cayetana viene accusata di omicidio: la vendetta di Humilidad è servita? (Anticipazioni)

24 novembre 2017 Redazione

Andrà in onda oggi l'ultima puntata settimanale di Una Vita: dopo l'avvio di Amici di Maria De Filippi, infatti, non c'è più posto per la telenovela spagnola nel palinsesto di Canale 5 del sabato pomeriggio e le vicende di Acacias 38 torneranno alla sua tradizionale programmazione compresa dal lunedì al venerdì. Si ripartirà dal dramma accorso nell'appartamento di Cayetana e che ha visto Humilidad come indiscussa protagonista: non solo ha messo gravemente in pericolo la vita di Teresa, che solo l'intervento di Mauro ha salvato in extremis, ma ha finito per subire le conseguenze delle sue azioni. In un momento di rabbia (che avrebbe potuto essere evitato), la vedova di German ha infatti colpito con violenza Humilidad che difficilmente riuscirà a sopravvivere a causa della grave ferita al capo. Questa situazione non basterà per convincerla a chiedere perdono, facendosi da parte una volta per tutte. La moglie di Mauro avrà infatti un'ultima richiesta prima di salutare questo modo.

Una Vita: Humilidad accusa Cayetana di omicidio

Nella puntata di Una Vita di questo pomeriggio, Ignacio si troverà al capezzale di Humilidad pregando anche Mauro di fare lo stesso. Ma l'agente San Emeterio sarà troppo arrabbiato con la moglie per perdonarla anche sul punto di morte. Per questo rifiuterà senza esitazione la richiesta del suo superiore, preferendo dedicare tutto il suo tempo a Teresa e alla sua lenta guarigione. Con il solo amico al suo fianco, Humilidad dimostrerà di non essersi affatto pentita degli errori commessi: al contrario, mostrerà ancora una volta il suo veleno che rivolgerà verso Cayetana. Quest'ultima verrà accusata di averla colpita senza motivo, considerando che già prima di tale gesto lei era stata bloccata. Ignacio trascriverà tale deposizione che suona come una vera e propria minaccia: sarà Cayetana a subire le conseguenze della crudeltà di Humilidad?

