UOMINI E DONNE/ Anticipaioni: Sara Affi Fella e Nilufar Addati, è già guerra (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico e news: prime rivalità tra Sara Affi Fella e Nilufar Addati, le due troniste si contendono le attenzioni di Lorenzo.

24 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Uomini e Donne

Il trono classico di Uomini e Donne, almeno nelle registrazioni, continua a regalare colpi di scena. In attesa che vadano in onda le puntate con la scelta di Sabrina Ghio e Alex Migliorini, in quel di Cinecittà continuano le registrazioni delle nuove puntate. Il percorso dei nuovi tronisti Sara Affi Fella, Nilufar Addati e Nicolò Brigante è già entrato nel vivo e tra le due troniste è già guerra. Sia Sara che Nilufar, infatti, hanno messo gli occhi su Lorenzo. Sara e Lorenzo, nell’ultima registrazione, si sono incontrati in camerino dove i toni si sono alzati: lui, infatti, non ha preso bene la decisione di Sara di non portarlo in esterna mentre lei trova il suo atteggiamento troppo strafottente. Nilufar e Lorenzo fanno merenda insieme e l’atmosfera tra loro è più tranquilla. Nilufar, però, non ha ancora inquadrato bene Lorenzo vedendo in lui due persone diverse mentre Sara non sa se Lorenzo sia realmente interessato ad una delle due. Il corteggiatore ha già conquistato le attenzioni delle due troniste che sembrano già pronte a contendersi le attenzioni dei ragazzi in studio. Tra Sara e Nilufar, dunque sono cominciate le prime rivalità. Per chi si dichiarerà Lorenzo?

IL TRONO GAY PRESTO NUOVAMENTE IN ONDA

Dopo la scelta di Alex Migliorini, il trono gay di Uomini e Donne è momentaneamente vuoto. Maria De Filippi, però, ha dichiarato che presto ci sarà un nuovo tronista gay e che la redazione sta cercando la persona giusta. “Siamo già alla ricerca del nuovo tronista, bisogna fare molta attenzione perché siamo molto esposti. Mi sono dovuta rivolgere alla Digos per denunciare minacce anonime”, ha dichiarato Queen Mary al settimanale Oggi. Scegliere il tronista gay non è facile. A tal proposito Maria De Filippi ha menzionato Alex Migliorini che ha lasciato un ottimo ricordo a tutti: “Sono contenta del percorso fatto da Alex, un ragazzo d’altri tempi. Si è presentato ai provini con i genitori”. Chi sarà, dunque, l’erede di Alex? Al pubblico, dopo due tronisti uomini, piacerebbe anche vedere una donna. Maria De Filippi accontenterà i telespettatori?

© Riproduzione Riservata.