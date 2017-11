UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Giorgio e Anna innamorati? Dure accuse alla dama (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over e news: Giorgio Manetti e Anna Tedesco sono innamorati? Dure accuse per la dama da parte del suo ex pretendente Angelo.

24 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Anna Tedesco

Tanti colpi di scena nell’ultima registrazione del trono over di Uomini e donne. Protagoisti della puntata sono stati Giorgio Manetti e Anna Tedesco, accusati di avere una relazione. Tutto è nato quando al centro dello studio si sono seduti Anna e Guido, ex pretendente di Gemma Galgani. La dama e il cavaliere si sono conosciuti e sembrano intenzionati a continuare la loro conoscenza ma Angelo, ex di Anna, è intervenuto accusando la Tedesco di essere innamoratissima di Giorgio Manetti. Da tempo, Anna è stata accusata di provare un forte sentimento ma la dama ha sempre negato. Gianni Sperti ha così chiesto a Giorgio se si sia mai accorto di un interesse particolare nei suoi confronti da parte di Anna. Giorgio non ha confermato e non ha smentito ma la sua risposta sembrava più vicina ad un’affermazione. Le parole di Giorgio hanno così scatenato la rabbia di Anna. Cosa c’è, dunque, tra la Tedesco e il Manetti? I due sono davvero legati solo da un’amicizia o c’è qualcosa di più? Ai posteri l’ardua sentenza.

DELUSIONE PER GEMMA GALGANI

Mentre Anna Tedesco è impegnata a smentire il suo innamoramento per Giorgio Manetti, Gemma Galgani è alle prese con una nuova delusione. La Galgani, nella scorsa registrazione del trono over di Uomini e Donne si è dichiarata a Giorgio Manetti ricevendo nuovamente un due di picche. La dama ha versato nuove lacrime scatenando la reazione di Tina Cipollari e Gianni Sperti che hanno imitato la dama durante la cena con Giorgio. La Galgani, però, potrebbe presto consolarsi con un altro cavaliere. Nella nuova registrazione, infatti, nello studio del trono over è arrivato Raffaellemì, un 57enne che arriva dalla Puglia e che è pronto a conoscere e frequentare la Galgani. Gemma ha così deciso di dargli una possibilità e chissà che non sia la persona giusta per la dama. Le delusioni sentimentali per la Galgani, dunque, non finiscono mai. Cosa accadrà tra Gemma e Lorenzo? Il nuovo cavaliere sarà il principe azzurro che Gemma stava aspettando?

