Un posto al sole / Roberto scopre il furto del quadro: su chi ricadranno le colpe? (Anticipazioni 24 novembre)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 24 novembre: Roberto scopre il furto del quadro e comincia ad avere dei sospetti. Tra Franco e Angela potrebbe nascere un nuovo ostacolo.

24 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Sarà una puntata decisiva quella che i telespettatori di Un posto al sole potranno seguire questa sera su Rai 3, a partire dalle ore 20:40 circa. In essa, infatti, il furto del quadro organizzato da Elena verrà scoperto da Roberto Ferri che sarà comprensibilmente furioso. L'uomo rivolgerà subito la sua attenzione su di una persona in particolare, additandola come sicura colpevole: e come qualche fan ha già intuito, essa non avrà nulla a che fare con Elena. Il ricco imprenditore penserà infatti che possa avere compiuto un simile gesto una persona che in passato non ha mai negato un grande interessamento per quell'opera d'arte... Mentre a Palazzo Palladini rabbia e sospetti si susseguiranno, Elena dovrà fare i conti con la preoccupazione per quanto accaduto: il segreto non potrà restare tale a lungo e molto presto dovrà rispondere ai possibili sospetti nei suoi confronti: riuscirà ad uscire pulita da questa complicata situazione?

Un posto al sole: Angela corre un grave pericolo?

Nell'ultima puntata della settimana di Un posto al sole si rivedrà Angela, alle prese con la sua pericolosa amicizia con Valentina. La Poggi non potrà sospettare di avere cercato conforto in una persona così tanto vicina ai problemi di Franco e rischierà di allontanarsi ancor più dal suo storico compagno. La vicenda di Gaetano, con tutti le conseguenze del caso, negli ultimi giorni ha causato un gran polverone nei social network, soprattutto da parte di chi ritiene che sia stata usata una violenza eccessiva in una soap opera che dovrebbe essere dedicata prima di tutto all'amore. E, come già abbiamo capito, questa importante trama avrà ancora molto da svelare. Otello e Renato si sono avvicinati molto dopo il pensionamento del vigile e hanno spinto anche Nadia e Teresa a trascorrere il loro tempo insieme. Le due donne, che inizialmente non sembravano molto d'accordo, si sono rese conto di poter avere un'occasione molto importante...

