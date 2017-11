Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Over: Giorgio chiude con Isabella ma scoppia la lite! (24 novembre 2017)

Uomini e Donne, oggi 24 novembre 2017 in onda la terza ed ultima parte del trono over. Giorgio Manetti chiude con la nuova arrivata Isabella ma tra i due si scatena una lite

24 novembre 2017 Anna Montesano

Giorgio Manetti e Isabella, Trono Over

La settimana di Uomini e Donne si conclude con la terza ed ultima parte del Trono Over. La puntata di ieri si è conclusa con la nuova diretta Facebook e con altre proposte per il pubblico a casa. Oggi invece si riparte con Giorgio Manetti che prende il centro dello studio. Con lui anche Isabella, la dama giunta per lui la scorsa settimana e con la quale il cavaliere ha trascorso una bella giornata. Oggi però davanti a Giorgio siede non solo Isabella ma anche Paola con il cui misticismo non ha molti punti di contatto. La dama proprio per questo si tira indietro ma riceve subito gli apprezzamenti di Sossio che poi si chiede perchè a lui non venga perdonato nulla e a Giorgio si. Tinì lo definisce un grande “assaggiatore” di donne e questo forse fa la differenza.

SCONTRO TRA GIORGIO E ISABELLA

Intanto Giorgio chiude anche con Isabella, ma prima ci tiene a rispondere velatamente a Sossio dichiarando che lui in studio è sempre se stesso e non cerca di certo un tornaconto. Nonostante Isabella sia una bellissima donna non aprrezza il fatto che fumi, ma questa dichiarazione porta la dama a non accettare il suo bacio di congedo e aggiunge anzi che è un uomo superficiale, tra i due si scatena un battibecco e finisce malamente. Alti e bassi invece fra Anna e Angelo che ultimamente hanno discusso un po’ a causa di un paio di domande che lei ha rivolto a Marco quando si è presentato, cosa che ha notato ancheì Gianni Sperti. Si accende una discussione che dura fino alla fine della puntata e cioè fino a quando è Tina Cipollari a prendere parola e a salutare il pubblico.

