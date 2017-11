VALERIA ALTOBELLI È CHER/ Video, una prova di spessore non condivisa (Tale e Quale Show 2017)

Seconda puntata del torneo di Tale e Quale Show, Valeria Altobelli dopo aver vestito i panni di Franco Battiato questa sera imiterà la celebre cantante ed attrice Cher.

Valeria Altobelli a Tale e Quale Show 2017

NEI PANNI DI CHER

Valeria Altobelli questa sera prenderà parte alla seconda puntata del torneo 2017 del programma Tale e Quale Show 2017 condotto su Rai 1 da Carlo Conti. Per la Altobelli, dopo l’esperienza che nella scorsa puntata l’ha vista imitare un mostro sacro della musica italiana come Franco Battiato, questa sera sarà tempo di misurarsi con una stella di prima grandezza della scena musicale internazionale come Cher. Secondo le anticipazioni alla Altobelli sarebbe stato assegnato uno dei pezzi più amati e di successo di Cher: Strong Enough. Si tratta del secondo singolo estratto dall’album Believe pubblicato con l’etichetta discografica Warner Bros nel mese di maggio del 1999. Un brano che di fatto ha quasi bissato il successo planetario del primo singolo Believe e che ottenne diverse certificazioni: Disco d’argento in Gran Bretagna, disco d’oro in Australia, Francia e Francia e Disco di platino in Belgio.

VALERIA ALTOBELLI, DA PRIMATO PER ENRICO MONTESANO

La bravissima Valeria Altobelli nella precedente puntata di Tale e Quale Show, andata in onda venerdì 17 novembre, ha dimostrato enormi qualità artistiche vestendo i panni del maestro Franco Battiato sulle note della bellissima canzone La cura. Nonostante la differenza di sessi, c’è stata un’apprezzata somiglianza sia dal punto di vista fisico che per quanto concerne il timbro della voce. La sua esibizione, nello specifico, è stata salutata molto bene da Enrico Montesano che l’ha messa al primo posto con conseguenti 16 punti. Una valutazione che è andata a cozzare con i soli 7 punti dati da Loretta Goggi e gli 8 di Christian De Sica mentre la De Filippi si è spinta fino a 11. Il totale è stato di 42 punti a cui non si sono aggiunti altri punti dalla seconda votazione permettendo così alla Altobelli di chiudere al settimo posto. Clicca qui per rivedere Valeria Altobelli nei panni di Franco Battiato.

