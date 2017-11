Vincitore Tale e Quale Show 2017/ Semifinale, classifica provvisoria: Lorenza Mario e Marco Carta i favoriti

Chi sarà il vincitore della semifinale del torneo di Tale e Quale Show 2017? A dominare la classifica c'è Lorenza Mario, seguita da Tullio Solenghi e Silvia Mezzanotte. Favoriti...

24 novembre 2017

Tale e Quale Show 2017, chi vincerà la semifinale?

La sfida del torneo dedicato a Tale e Quale Show 2017 è entrata nel vivo e questa sera si disputerà la semifinale in attesa della finalissima in onda su Rai uno venerdì 1 dicembre. Chi sarà il vincitore fra i sei concorrenti più talentuosi dell'ultima edizione e i sei della stagione dello scorso anno? A trionfare,nell'ultima puntata, è stata Lorenza Mario, che ha avuto la meglio sugli altri concorrenti raggiungendo la vetta della classifica. Il secondo posto, invece, è stato assegnato in ex aequo a Silvia Mezzanotte e Tullio Solenghi, seguiti da Federico Angelucci in terza posizione. Fra i possibili vincitori della serata, oltre ai già citati concorrenti sul podio, c'è anche il talentuoso Marco Carta, che dopo aver trionfato nell'edizione che si è appena conclusa è determinato a dar il meglio per ottenere il secondo successo della stagione. Fra i più agguerriti, anche Filippo Bisciglia, che ha già dato prova di avere un grande talento.

LORENZA MARIO IN TESTA, FAVORITA ANNALISA MINETTI

Chi sarà il vincitore della semifinale del torneo di Tale e Quale Show 2017? Tra i concorrenti più accreditati vi è di certo Annalisa Minetti, che dopo aver raggiunto la sesta posizione nei panni di Cristina D'Avena, questa sera si prepara a fare il pieno di consensi calandosi nel ruolo di Cindy Lauper. Riuscirà a convincere i giurati nel parterre? Agguerritissima, in questo torneo pieno di talenti, anche Sivlia Mezzanotte, che dopo aver conquistato il secondo posto nella classifica stilata nella scorsa settimana, parte con un vantaggio non indifferente. Per lei, questa sera, una delle prove più interessanti, quella che la vedrà interpretare Ivana Spagna, un personaggio di certo non semplice, m dotato di sfumature e peculiarità che, se ben interpretate, potrebbero regalarle la vittoria. Favoritissimo, in questa fase del torneo, anche Federico Angelucci, che questa sera, calandosi nei panni di David Bowie, potrebbe replicare il successo ottenuto qualche settimana fa nei panni di Freddie Mercury.

