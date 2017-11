X FACTOR 2017/ Eliminato Gabriele Esposito: pagelle quinta puntata live inediti (23 novembre)

X Factor 2017, top e flop quinta puntata live con presentazione degli inediti dei concorrenti. Eliminato Gabriele Esposito, con Fedez polemico per il mancato tilt

24 novembre 2017 Bruno Zampetti

X Factor 2017

Gabriele Esposito è stato eliminato da X Factor 2017, dopo che settimana scorsa era stata salvato da Mara e Manuel, che stavolta gli hanno preferito Rita Bellanza. La serata degli inediti si chiude con Fedez polemico con gli altri giudici perché non hanno accolto la sua richiesta di mandare i concorrenti a rischio eliminazione al tilt. Il rapper resta ora in gara solo con Samuel Storm. Che va sicuramente nominato tra i top della puntata. Era già successo che desse il meglio di sé in brani che sentiva suoi. Ecco quindi che con il suo inedito la “magia” si ripete più potente. Più in difficoltà nel cantare un pezzo di Adele. Bravi anche i Ros, il loro “Rumore” entra subito nella testa, grazie alla voce di Camilla e all’energia del pezzo. Meno convincente la cover dei Blur. Ovviamente non si può non menzionare Mara Maionchi: come settimana scorsa nessuno dei suoi tre concorrenti finisce all’ultimo scontro. E la discografica vede ancora tutti i suoi talenti in corsa. Dice bene Cattelan: è proprio una leonessa.

Passiamo invece ai flop. Lorenzo Licitra: come si intitola il suo inedito? Difficile non saperlo vista la ripetizione ossessiva e compulsiva di “In the name of love”. Dunque la canzone si riesce a ricordare più per la ripetizione compulsiva e ossessiva del titolo che non per qualcosa di caratteristico e particolare. Molto meglio quando canta “Somebody that I used to know”. Da menzionare negativamente Gabriele Esposito, Enrico Nigiotti e i Maneskin solamente perché i loro inediti erano meno inediti degli altri, essendo già stati presentati alle audizioni. Infine, lascia ancora il segno in negativo Fedez: non sa perdere. Conscio che per salvare Gabriele serviva il televoto, ha chiesto agli altri giudici di andare al tilt, come già richiesto una volta da Manuel. Peccato che Agnelli avesse fatto quella richiesta perché c’erano due suoi concorrenti al ballottaggio. Se a rischio eliminazione ci fossero stati Gabriele e Samuel, Fedez avrebbe avuto tutte le ragioni del mondo. Ma forse in quel caso si sarebbe lamentato del regolamento del talent, come ha fatto in occasione della prima puntata, quando è stato chiamato a scegliere chi salvare dei suoi tre concorrenti e ha consegnato Lorenzo Bonamano a certa eliminazione dopo aver evidenziato che c’erano gruppi di persone a casa pronti a votare contro di lui.

