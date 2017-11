A DANGEROUS MAN - SOLO CONTRO TUTTI/ Su Rete 4 il film con Steven Seagal (oggi, 25 novembre 2017)

A Dangerous Man - Solo contro tutti, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 25 novembre 2017. Nel cast: Steven Seagal e Marlaina Mah, alla regia Keoni Waxman. Il dettaglio.

25 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

STEVEN SEAGAL NEL CAST

Il A Dangerous man - Solo contro tutti va in onda su Rete 4 oggi, sabato 25 novembre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola action che è stata diretta da Keoni Waxman ed è stata interpretata da Steven Seagal, Marlaina Mah, Vitaly Kravchenko, Jesse Hutch, Terry Chen e Byron Mann. Byron Mann, che nel film veste i panni di Chan, è un attore cinese che nel corso della sua carriera ha preso parte a diverse produzioni cinematografiche statunitensi come L'uomo con i pugni di ferro, La grande scommessa, Absolution - Le regole della vendetta e Street Fighter - Sfida finale. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

A DANGEROUS MAN - SOLO CONTRO TUTTI, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista del film è Shane Daniel, ex agente speciale dell'esercito americano, che con grande destrezza riesce a sventare una rapina in cui viene coinvolta anche sua Holly, sua moglie. Dopo aver tratto in salvo la donna Shane si butta a capofitto all'inseguimento del rapinatore che poco dopo viene trovato senza vita. L'unico sospettato dell'omicidio è ovviamente Shane che verrà formalmente arrestato e condannato ad una pena detentiva di sei anni, trascorsi i quali l'uomo viene finalmente scagionato da tutte le accuse grazie ad un nuovo test del DNA. Shane riceve un cospicuo risarcimento ma ormai la sua esistenza è compromessa. Ha perso, senza alcuna colpa, ben sei anni della sua vita e sua moglie lo ha definitivamente abbandonato. Un giorno, per caso, assiste ad alcune operazione poste in essere dalla mafia cinese e non esita un secondo ad intervenire per salvare un giovane presente durante lo scambio. Poco dopo scorge un furgone guidato da due cinesi avvicinarsi ad un agente di polizia, che poco dopo viene freddato con un colpo di pistola. Il tempestivo intervento di Shane salva la vita di una dei due testimoni della sparatoria. Il furgone fugge via, mentre Shane porta via con se Sergey, l'unico testimone sopravvissuto e la donna rinchiusa nel furgone, che nel frattempo è svenuta. Appurata la corruzione dell'intero distretto di polizia locale, Sergey e Shane decidono di smantellare da soli l'intero gruppo criminale cinese.

© Riproduzione Riservata.