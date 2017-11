Amici 17 ed 2017-2018 / Diretta: la prima sfida a squadre e le prime rivalità (Pomeridiano)

Amici 17, ed. 2017-2018 diretta: la prima sfida a squadre e le prime rivalità nel secondo appuntamento pomeridiano. Chi rischierà l'eliminazione tra gli allievi?

25 novembre 2017 - agg. 25 novembre 2017, 10.41 Stella Dibenedetto

La classe di Amici 17

Secondo appuntamento con il pomeridiano di Amici 17 che torna in onda oggi, sabato 25 novembre, alle 14.10 su canale 5 con la prima sfida a squadre. Gli allievi della nuova classe di Amici sono stati divisi in due squadre che, oggi, si sfideranno su brani e coreografie assegnati durante la settimana dai professori. Nella squadra del fuoco ci sono il caposquadra Matteo (Black Soul Trio), Luca Vismara, Biondo, Valentina Verdecchi, Lauren Celentano, Bryan Ramirez, Filippo Di Crosta, Einar Ortiz, Audja Syarifam Rachmi, Yaser Ramadan, Nicole Vergani. Nella squadra del ferro, invece, abbiamo il caposquadra Mose, Emanuele Avino, Orion Pico, Vittorio Ardovino, The Jab, Carmen Ferreri, Grace Cambria, Claudia Manto, Elliott Horne, Nicolas De Souza, Federico Baroni, Silvia Bellucci. Tutte le sfide verranno giudicate dai professori che, quest’anno, non hanno un rapporto diretto con gli allievi. Quest’ultimi, infatti, preparano le esibizioni con tutor e vocal coach mentre gli insegnanti si limitano a giudicare l’esibizione durante la puntata del sabato. Fondamentale, poi, è anche il giudizio del pubblico che può esprimere le proprie preferenze attraverso il televoto con il ritorno della classifica di gradimento.

LE PRIME RIVALITA'

E’ passata solo una settimana dall’inizio della scuola di Amici 17 ma ci sono già le prime rivalità, nate sin dai casting. La prima è quella tra Mose e il Biondo che, nella prima sfida a squadre, saranno sfidanti diretti. Il Biondo, consapevole della rivalità con il leader della squadra del ferro ha chiesto a Matteo, caposquadra del Fuoco di sfidarlo più volte contro Mose sia in caso di vittoria che di sconfitta. Tra le ballerine, invece, spicca la rivalità tra Claudia Manto, ballerina della squadra del Ferro e l’americana Lauren della squadra del Fuoco. Le due ballerine si sfideranno in una comparata su una coreografia di Garrison che ha messo in difficoltà Claudia giudicandola più adatta a Lauren. Nessuna rivalità, invece, ma profondo rispetto tra le due band della scuola che, oggi, si sfideranno su canzoni diverse ovvero i Black Soul Trio di Matteo e i The Jab di Alessandro.

TUTTI GLI ALLIEVI E I BALLERINI PROFESSIONISTI

La classe di Amici 17 è composta da 24 allievi di cui 9 ballerini e 15 cantanti. I ballerini sono: Orion, Paola, Valentina, Vittorio, Nicolas, Lauren, Claudia, Bryan e Filippo. Tra i cantanti, invece, abbiamo Audjah, Federico, Einar, Carmen, Emanuele, Elliot, Luca, Nicole, Biondo, Mose Yaser, Grace, Silvia e le band The Jab e Black Soul Trio. Grandi ritorni tra i ballerini professionisti dove, oltre ai veterani Marcello Sacchetta e Stefano De Martino che ricoprono anche il ruolo di supporters e conduttori del daytime, troviamo Elena D’Amario, Andreas Muller, Gabriele Esposito, Sebastian Melo, Giulia Pauselli, Simone Nolasco, Virginia Tomarchio, Francesca Tocca e Federica Panzeri.

© Riproduzione Riservata.