Audjah Vs Grace/ La comparata di canto sulle note di What About Us (Amici 17)

Audjah Syarifam Rachmi e Grace Cambria sono le due cantanti scelte per la comparata di canto sulle note di What About Us nella diretta del 25 novembre

25 novembre 2017 Hedda Hopper

Grace Cambria, Amici 17

Una comparata di canto nella diretta di Amici 17 ci sarà e metterà contro Audjah Syarifam Rachmi e Grace Cambria. Le due cantanti sono diverse tra loro ma sono state scelte per il primo scontro di canto che si terrà nella prima vera diretta e la prima sfida a squadre di questa edizione. Da una parte ci sarà l'indonesiana Audjah e dall'altra la focosa catanese Grace, non nuova al mondo dei talent show. Le due si scontreranno sulle note di What about us ma nessuna delle due ha accolto la notizia positivamente. Grace è preoccupata per via dell'estensione e spera di poterla fare sedendosi al suo adorato piano mentre Audjah è convinta che il brano sia più vicino alla sua rivale visto che lei è molto moderna e fresca e si trova bene con questi pezzi, cosa ne penseranno i professori che dovranno giudicare i ragazzi per la prima volta?

AUDJAH, FIGLIA E MOGLIE PRONTA A FARE TUTTI FELICI

Il suo tenero sorriso, i suoi occhioni e la sua estensione, questo ci ha conquistato di Audjah che ai casting di Amici 17 si è presentata con dei brani in lingua inglese ma anche con Quando nasce un amore di Anna Oxa chiarendo subito quali sono il suo sile e il suo genere. Ma chi è la dolce cantante che proverà a restare incollata al bando di Amici fino al serale? Audjah ha ventuno anni, è nata e cresciuta in Indonesia con il padre, la madre e il fratello, e canta da quando aveva quattro anni. Da quando ne aveva sei ha iniziato a studiare canto e questo le ha permesso di mettere in risalto le sue qualità come l'estensione. La giovane è già sposata con un ragazzo italiano e spera davvero di poterlo rendere fiero di lei. I suoi modelli di riferimento sono Celine Dion e Beyoncé, questo la metterà in difficoltà con questa prova comparata.

GRACE, RIUSCIRÀ A CONQUISTARE IL PUBBLICO DI AMICI 17 ANCHE SENZA PIANO?

Grace ha consolato Mose, ha provato le sue canzoni e ha avuto modo di lamentarsi per la comparata di ballo. E' dentro solo da qualche giorno e già si è messa in risalto in molte occasioni proprio come ha fatto ai casting e nella prima diretta, attaccata al suo adorato piano, avrà modo di fare lo stesso effetto anche solo con microfono e asta? Grace spera di sì visto che la comparata di canto l'ha messa già in crisi. What about us non è un brano per lei per via della sua poca estensione ma esseno nella scuola dovrà mettersi in gioco, riuscirà a mettere da parte le sue paure? Nella sua presentazione ha sottolineato il fatto di sapersi ambientare a qualsiasi situazione e i fan sperano che lo faccia anche ad Amici dove è arrivata dalla sua Catania lasciandosi alle spalle i genitori e il fratello con i quali vive. Crescendo ha deciso di dedicarsi allo studio della musica studiando chitarra, pianoforte, cajon e anche il ballo e da un paio di anni ha iniziato a scrivere i suoi inediti cimentandosi con il rap. Il suo idolo è Rihanna e tra le sue caratteristiche annovera determinazioe e testardaggine, riuscirà a vincere la comparata?

