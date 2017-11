BEAUTIFUL / Brooke annuncia il suo fidanzamento con Bill (Anticipazioni 24 novembre)

Anticipazioni Beautiful, puntata 25 novembre: Brooke annuncia il suo fidanzamento con Bill a tutta la famiglia a partire da Ridge, che ancora sperava in una riappacificazione.

25 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Beautiful

Beautiful torna su Canale 5 anche oggi pomeriggio prima della seconda puntata dell'edizione 2017 - 2018 di Amici di Maria De Filippi. Si tornerà a parlare della ritrovata felicità di Brooke e Bill che hanno deciso di riprendere il loro rapporto là dove era stato interrotto quando la Logan aveva deciso di creare una famiglia felice insieme a Ridge e R.J. Questa volta non ci saranno né richieste né tanto meno ostacoli all'orizzonte: i Brill trascorreranno la loro 'prima' notte di passione insieme e si risveglieranno l'uno a fianco dell'altra, felici della decisione presa. Bill riavrà il suo ciondolo al collo, mentre Brooke indosserà l'anello di fidanzamento. Ignaro di questa novità, Ridge continuerà a sognare il ricongiungimento con la sua Logan e, a distanza di poche ore, tenterà di convincerla a perdonarlo per quanto da lei visto in Australia. Sarà così che la madre di Hope metterà subito le cose in chiaro: lei ha deciso di fidanzarsi con Bill e molto presto sarà sua moglie. Ridge dovrà dunque rassegnarsi a questa scelta...

Beautiful: Katie ottiene un nuovo lavoro

La scelta di Brooke non sarà l'unico problema che Ridge dovrà affrontare nell'episodio odierno di Beautiful. In esso, infatti, Katie continuerà a rappresentare una minaccia chiedendo un lavoro di prestigio alla Forrester Creations: se non lo otterrà, parlerà lei stessa ad Eric e gli rivelerà quanto scoperto. Non avendo altra via d'uscita, Quinn offrirà alla vicina di casa un posto nella casa di moda, anche se esso non corrisponderà alle aspettative della Logan alla quale verrà richiesto di diventare l'assistente di Pam. Di diverso avviso sarà però Eric che, del tutto ignaro di quanto accaduto tra la moglie e la vicina di casa, avrà altro in mente: chiederà a Katie di lavorare alla Forrester Creations, proponendole di collaborare niente meno che con Quinn nella linea di gioielli. Sarà impossibile fare a meno di prendere in considerazione una simile allettante proposta: d'ora in avanti Katie diventerà una presenza costante anche nella giornata lavorativa della Fuller e siamo certi che se ne vedranno delle belle...

