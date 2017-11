BELEN RODRIGUEZ / Video, nuovo Papiro d'Oro da Striscia la notizia: "Su Andrea Iannone non c'è niente da dire"

Belen Rodriguez ha ricevuto un nuovo Papiro d'Oro da Striscia La Notizia, chiarendo a Valerio Staffello le voci di una possibile crisi con Andrea Iannone (video).

25 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez

La possibile rottura tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone è l'argomento più discusso della settimana dagli appassionati di gossip: dopo che il settimanale Chi ha pubblicato un servizio su una loro possibile crisi, specificando anche i motivi di questi problemi, non si è fatto altro che parlare di questa coppia adducendo persino ad un ritorno di fiamma tra la modella e Stefano De Martino. E come già più volte accaduto in passato, Striscia la notizia non poteva tirarsi indietro portando l'ennesimo Tapiro d'Oro alla conduttrice di Tu sì que vales. Valerio Staffelli si è avvicinato a lei, riportandole le voci diffuse negli ultimi giorni e usando la sua classica ironia per capire se si tratta di rumors fondati. La reazione di Belen è stata chiara: "Non è successo niente" e anche successivamente, risolleticata dall'inviato di Striscia la notizia ha reiterato la sua dichiarazione, precisando "Ma io parlo a vanvera?". Si è trattato dunque solo di voci infondate, quanto meno a detta della Rodriguez che già al Maurizio Costanzo Show aveva cercato di non raccontare troppo della sua vita privata.

Belen Rodriguez: nuova frecciatina a Selvaggia Lucarelli

Nel corso della consegna del nuovo Tapiro d'Oro, l'ennesimo di una lunga serie, Belen Rodriguez si è anche espressa sulla polemica degli ultimi giorni relativa alla sua eccessiva magrezza: "Mi hanno detto che ero dimagrita troppo, quindi io ho detto a un utente sui social che quando ingrasso un po’, in televisione mi sento un po’ volgarotta. Per questo mi preferisco un po’ più secca. Loro quindi hanno detto che la Tatangelo e la Yéspica, effettivamente, sono un po’ più in carne, un po’ più appetibili". E su Selvaggia Lucarelli, con la quale notoriamente i rapporti non sono mai stati ottimi, la Rodriguez ha preferito evitare l'argomento, usando un po' di ironia. Alla domanda di Valerio Staffelli riguardante la blogger e giudice di Ballando con le stelle, Belen si è limitata a dire: "Chi? Che lavoro fa? Non mi pronuncio e soprattutto per la prima volta dico che non mi abbasso al loro livello". Clicca qui per vedere il video della consegna del Papiro d'Oro.

© Riproduzione Riservata.