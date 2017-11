Biondo vs Mose/ Scoppia la rivalità nella scuola di Amici 17: ecco chi sono i due rapper

Biondo contro Mose, nella scuola di Amici 17 è già nata una forte rivalità tra i due rapper della classe. Ecco da cosa nasce e chi sono i due allievi

25 novembre 2017 Anna Montesano

Mose vs Biondo, Amici 17

UN'ACCESA RIVALITÀ NATA AI CASTING

Solo una settimana è trascorsa dalla formazione della nuova classe di Amici 17 eppure le rivalità nella scuola sono già alle stelle. Sono in particolare due i ragazzi che hanno avuto più di uno scontro e da prima che venissero "eletti" allievi ufficiali di Amici: stiamo parlando di Mose e Biondo, i due rapper di quest'anno. Tra i due esiste infatti una rivalità sorta già qualche tempo prima, precisamente al periodo dei casting, quando i supporter hanno chiesto a entrambi cosa pensassero dell'altro rapper. Qui è stato Mose a dichiarare: "Non è pronto tecnicamente, se fossi venuto tre anni fa, avrei cantato così. Non è pronto. Doveva curare la tecnica, sarebbe dovuto venire fra due e tre anni per fare un'esibizione più solida. Lui ha scritto che non ha coraggio chi aspetta tre anni e che non gliene f***a niente di quello che posso pensare". Parole che hanno poi trovato la risposta di Biondo sui social, dove il rapper ha dichiarato di non dare alcun peso alle sue dichiarazioni. Nelle prime puntate del daytime si è così ritoccato l'argomento e qui Biondo ha specificato: "Lui mi è venuto ad attaccare anche a livello personale, è questo che non mi piace. Io a livello di stile so cosa fare e cosa portare. Su Instagram gli ho lanciato una frecciatina, è un gioco. Mose dice di saper cantare ma non è che canta meglio di me!".

CHI È BIONDO

Una rivalità quella tra Mose e Biondo che si ripropone anche in questa prima puntata della sfida a squadre di Amici 17, visto che la commissione ha subito deciso di mettere in sfida comparata Biondo contro Mose. Ma iniziano a scoprire qualcosa in più di questi due determinati rapper. Biondo, il cui vero nome è Simone Baldasseroni, si è così presentato ai provini di Amici: "Mi chiamo Simone, il mio nome d'arte è Biondo, ho cominciato a fare musica circa 2 anni fa e a scrivere canzoni per la mia ragazza che poi è diventata ex, all'inizio non volevo fare il cantante, anzi il mio scopo era diventare cuoco, poi ho fatto le prime canzoni, soprattutto Quattro mura che ho tatuato vicino all'orecchio, ha più di un milione di visualizzazioni ed è uno degli storytelling più veri che io abbia mai scritto e vissuto". Ha poi raccontato la sua scrittura con tali dichiarazioni: "A me piace raccontare storie, principalmente sull'amore ma non generico bensì introspettivo, racconto scene che vivo con influssi sessuali, senza sforare nella volgarità, una cosa genuina che non va sottovalutata solo perché siamo in televisione".

CHI È MOSE

Per una simpatica coincidenza, anche il vero nome di Mose è Simone. Il rapper si chiama infatti Simone Reo e durante gli ultimi casting di Amici, si è così presentato alla commissione: "Mi chiamo Simone, in arte Mose, ho 21 anni e vengo da Milano. Sono un grande sognatore, studio Comunicazione all'università e faccio qualche lavoretto per aiutare in casa". Ha poi parlato della sua passione per la musica, dichiarando: "Ho iniziato all'età di 12 anni a scrivere le mie prime cose perché sentivo la necessità di trasformare la sofferenza in un punto di forza. - e ha ancora aggiunto - Le mie canzoni parlano di quello che ho dentro e quindi, da 21enne, parlo dell'amore: mi sono anche innamorato nella mia vita e in questo momento parlano tanto di paure. Ho scritto anche una canzone... La paura". Riuscirà a sciogliere la sua rivalità con Biondo?

