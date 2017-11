Black Soul Trio/ Lo scontro con i The Jab ha messo in ginocchio Matteo? (Amici 17)

Amici 17, I Black Soul Trio sono pronti a scendere in campo, come andrà lo scontro con i The Jab? Matteo continua ad essere pensieroso, teme il confronto con loro?

25 novembre 2017 Hedda Hopper

Black Soul Trio, Amici 17

Hanno già conquistato il pubblico sin dalla loro prima apparizione ai Casting e i Black Soul Trio partono da favoriti in questa competizione e Matteo Santo Cazzato addirittura da leader di una delle due squadre ovvero dei ragazzi del Fuoco. Il giovane 24enne è già emerso per la sua personalità e in questa prima settimana si è messo in mostra per la sua voglia di strategie e di non arrivare impreparato alla diretta di sabato in cui dovrà scontrarsi, insieme alla sua band, con i The Jab. Le cose, però, per lui non sono state tutte bellissime e le preoccupazioni sono affiorate quasi subito. Matteo ha avuto modo di ascoltare le prove dei The Jab ma, soprattutto, i complimenti che i componenti della sua stessa squadra, hanno fatto ai suoi rivali e questo lo ha scosso un po'. I ragazzi trovano la band fresca, divertente ma anche intensa sugli inediti e lo stesso hanno detto della voce e del timbro del suo frontman che, a quanto pare, non ha mai studiato canto e si trova lì per sbaglio. Matteo soffre già la competizione fino a questo punto?

AMICI 17, I MEMBRI DELLA BAND

I Black Soul Trio sono formati da tre amici ovvero Aldo Torsello, alla chitarra, Davide Donadei, alla tastiera, e il nostro Matteo Cazzato. I tre arrivano dal Salento e, in particolare, da Casarano, Parabita e Presicce. I fan sono già pazzi di tutti e tre i componenti ma, soprattutto, di Matteo, il gigante buono. Il frontman della band è alto 180 centimetri, ha 24 anni e ha perso la bellezza di 40 chili da quando si è presentato la prima volta ad Amici come solista. Fu all'epoca che Maria De Filippi gli consigliò di mangiare meno polpette e da allora ha lavorato tanto per perdere i chili di troppo. La band è già a lavoro sulla prossima diretta, la seconda, in cui dovranno presentare 13 buone ragioni di Zucchero, Felice Los 4 di Maluma e Havana di Camila Cabello. Riusciranno a conquistare la vittoria per loro e per la loro squadra del Fuoco?

L'ESIBIZIONE DI SABATO SCORSO

I Black Soul Trio hanno conquistato tutti ad Amici 17 Casting con le loro canzoni e i loro inediti ma sicuramente sabato scorso sono riusciti a confermare la loro bravura. Matteo e la sua voce hanno intrattenuto il pubblico con Le vent nous portera in cui, però, il ritornello era scritto da loro e cantato in salentino. E' stato un quel momento che il pubblico ha accolto la canzone con un vero e proprio boato. Matteo ha saputo tenere il palco cantando e ammaliando il pubblico e i professori che hanno accolto la band con tre sì e tanti commenti positivi. Succederà lo stesso sabato? Lo speriamo ma, intanto, clicca qui per vedere o rivedere la loro prima esibizione.

