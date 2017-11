CECILIA RODRIGUEZ / Video, ecco perché è finita con Francesco Monte (Verissimo)

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez, ospite questo pomeriggio nella puntata di Verissimo condotto dalla Toffanin per rilasciare una intervista esclusiva.

25 novembre 2017 Francesca Pasquale

Cecilia Rodriguez a Verissimo

CON IGNAZIO NEL CUORE, IL VIDEO

Nel pomeriggio televisivo di Canale 5 sta per andare in onda una nuova ed esclusiva puntata del rotocalco Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Un appuntamento che si preannuncia scoppiettante soprattutto grazie alla presenza di Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, e reduce dall’esperienza all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. La sua è stata un’esperienza forte ed intensa che le ha portato tanti cambiamenti a partire dalla relazione con Francesco Monte letteralmente sbriciolatasi dinanzi alla storia d’amore iniziata con Ignazio Moser, altro inquilino della casa più spiata d’Italia. Che sia vero amore tra Cecilia e Ignazio è confermato anche dal video realizzato dal giornalista ed autore televisivo Gabriele Parpiglia che ha ‘pizzicato’ la più giovane delle sorelle Rodriguez, nel backstage di Verissimo seguire in diretta quanto accade nella casa del GF dal proprio telefonino per tenere d’occhio il suo amato Ignazio. Clicca qui per vedere il video.

CECILIA RODRIGUEZ, LA FINE DELLA STORIA CON FRANCESCO MONTE

Cecilia Rodriguez rompe il silenzio e a Verissimo racconta la sua verità sulla fine della sua relazione con Francesco Monte e l'inizio di quella con Ignazio Moser. “Negli ultimi tempi della nostra storia Francesco aveva messo al primo posto il suo lavoro e la sua realizzazione e mi aveva messo da parte. Nella casa del Gf Vip ho iniziato a non sentire più la sua mancanza”, spiega l'ex concorrente del Grande Fratello Vip. Per ora comunque non ha incontrato l'ex fidanzato, anche perché non se la sente ancora, ma pur non sentendo di dovergli dare delle spiegazioni si farà una chiacchierata con lui. “Questo è un innamoramento, non infatuazione”, dice invece in riferimento alla storia con Ignazio Moser, nata all'interno della Casa più spiata d'Italia. A Verissimo verrà affrontato anche il caso dell'armadio. “Nell’armadio non è successo niente, solo un bacio perché all’inizio non volevo succedesse davanti alle telecamere. Sono indignata per le cose che sono state dette”, chiarisce Cecilia Rodriguez.

“NON AMO FRANCESCO MONTE”

Cecilia Rodriguez ha salutato la seconda edizione del reality del Grande Fratello Vip lo scorso lunedì. Un’avventura che l’ha vista grande protagonista riuscendo a catalizzare l’attenzione del pubblico televisivo italiano grazie al clamoroso ‘tradimento’ consumato in diretta nei confronti dell’ormai ex fidanzato Francesco Monte. Non appena uscita dalla casa la Rodriguez ha chiarito l’ormai famosa questione dell’armadio e soprattutto dinanzi ad un possibile perdono di Monte è stata categorica esprimendo il proprio pensiero: “Sono convinta, non lo amo più. Mi ha salvato la vita in tante situazioni, mi ha messo al primo posto, prima di lui. Ha smesso di vivere per badare a me e questo lo ha fatto negli ultimi 4 anni, anche per questo gli ho detto di fare la propria strada”.

IL PENSIERO NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP

Cecilia Rodriguez in questa esperienza nella Casa del Grande Fratello ha capito di non essere più innamorata dell’ormai ex fidanzato Francesco Monte. Un concetto chiarito in maniera inequivocabile non appena uscita dalla casa. Eppure quando era all’interno della casa aveva evidenziato delle frasi abbastanza sibilline che lascerebbero intravedere all’orizzonte anche un piccolo spazio alla rappacificazione: “Francesco è più bello, è la perfezione, non ha un difetto... Lo chiamerò se mi vorrà parlare. Non do tutte le colpe a lui, ho tante colpe io, da chiarire non c’è niente, per me c’è solo da chiedere scusa.. Abbiamo molte cose in comune ma il modo di affrontare la vita è diverso.. Se l’avessero fatto entrare come concorrente penso che non sarebbe successo nulla con Ignazio.. Non è vero che non ero più innamorata di Francesco e non è vero che mi sono innamorata di un altro. Non so cosa mi è successo qua dentro, io non volevo cambiare”.

© Riproduzione Riservata.