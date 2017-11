Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser / Incontro rimandato con Francesco Monte: spunta un sospetto (GF VIP 2)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ancora nessun incontro per l'argentina e l'ex Francesco Monte: la modella attende l'uscita del ciclista dalla Casa del Grande Fratello Vip 2?

25 novembre 2017 Anna Montesano

Cecilia Roriguez, Ignazio Moser e Francesco Monte

“Continuo a guardare il Gf per controllare Ignazio e quando lo vedo bacio il televisore”: se Ignazio Moser aveva qualche dubbio sui sentimenti provati da Cecilia Rodriguez nei suoi riguardi, quando uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip 2 ascolterà questa dichiarazione sicuramente cambierà idea. Se nella Casa più spiata d'Italia per il ciclista sembra ancora aleggiare il fantasma di Francesco Monte, nel corso dell'intervista rilasciata a Verissimo nella puntata in onda oggi, Cecilia Rodriguez lo scaccia definitivamente. La preoccupazione di Ignazio nasce sicuramente anche dal fatto che Cecilia in più di un'occasione prima di lasciare la Casa ha dichiarato di voler incontrare il suo ex per dei chiarimenti e in primis per chiedere scusa a lui e alla sua famiglia.

CECILIA, FRANCESCO E IGNAZIO: INCONTRO A TRE?

Probabilmente Ignazio avrà pensato e ripensato alla possibile scena di questo incontro tra Cecilia e Francesco, una scena che, sommata alla mancanza provata dopo aver vissuto per tanti giorni insieme h 24, rende tutto molto difficile. Fuori dalla Casa però le cose stanno andando molto diversamente da quanto pensa Ignazio: Cecilia non ha ancora incontrato Francesco e al momento ha occhi e cuore solo per Moser. “Non ci siamo ancora visti, non me la sento ancora. Non penso di dovergli dare delle spiegazioni, ma una chiacchierata con lui la farò” ha infatti dichiarato Cecilia a Verissimo, cosa che ci fa sospettare che l'atteso incontro tra i due potrebbe anche avvenire con Ignazio già fuori dalla Casa. Ricordiamo infatti che lo sportivo è in nomination con Cristiano Malgioglio e potrebbe essere eliminato lunedì in diretta.

