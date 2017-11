Claudia M. Vs Lauren/ La comparata di ballo sulla video dance voluta da Garrison (Amici 17)

Claudia M. Vs Lauren saranno le ballerine che dovranno affrontare una sfida comparata di ballo sulla video dance voluta da Garrison e che non convince molto la prima (Amici 17)

25 novembre 2017

La scorsa edizione di Amici non ci ha regalato ballerine importanti ma sicuramente in questa edizione sarà diverso. Le ragazze scelte direttamente da Eleonora Abbagnato hanno già conquistato il pubblico e nella diretta di oggi, 25 novembre, sicuramente tutti impazziranno per la video dance voluta da Garrison sulle note di Look what you made me do. La notizia è arriva alle ragazze poche ore dopo l'arrivo nella scuola e non è stata accolta molto positivamente. Claudia Manto, in particolare, ha avuto modo di ascoltare i commenti della sua rivale sulle sue esibizioni e non è rimasta molto contenta. Lo scontro tra le due ballerine, molto diverse tra loro per background e per stili, è servito su questo passo a tre costruito per loro da Garrison.

AMICI 17: CLAUDIA MANTO, LA BARESE DEI BALLI DI GRUPPO

Tra i ragazzi di Amici 17 c'è la bella e intensa Claudia Manto. La ballerina ha superato la selezione ed è stata scelta dalla Abbagnato per la classe e lo scorso sabato abbiamo assistito alla consegna della maglia e al suo ingresso nella scuola. Claudia viene da Bari dove vive con la sorella e i genitori ai quali è molto grata per quello che hanno fatto per lei e i sacrifici che le hanno permesso di studiare danza. La ballerina non si è avvicinata alla danza dalla classica o dal modern ma dai balli di gruppo e questo ha già fatto storcere il naso ad Alessandro Celentano. Di sè ha raccontato di essere decisa e determinata, ama i viaggi e lo shopping ma è molto selettiva nelle sue amicizie. Crede nel destino ed è pronta a conquistare un posto nella danza e nella scuola.

LAUREN LA AMERICANA CHE LAVORA DURO

Dall'altra parte di questa complicata comparata di danza ci sarà la bella Lauren Celentano. Maria De Filippi l'ha accolta nella scuola con una battutina sul suo cognome ma senza farsi comprendere dalla ballerina che non parla italiano e che non è italiana. La 19enne arriva dal Connecticut dove vive in un campus universitario con altre sei ragazze. Durante l’estate torna a casa dai genitori e dal fratello e balla dall'età di 4 anni. A differenza di Claudia, la sua rivale, ha sempre studiato ballo ma anche canto e recitazione e si dice "da musical" visto che il suo sogno è esibirsi a Broadway. Durante la sua presentazione ai casting si è definita perfezionista e capace di restare calma anche sotto pressione. Nel corso degli anni ha approfondito lo studio di molti generi di danza dallo jazz al contemporaneo, dall'hip-hop al tip tap che ha presentato proprio sabato scorso durante la prima diretta. Riuscirà a superare la sua rivale nella comparata scelta da Garrison?

