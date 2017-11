DAMIANO CARRARA / Una bellissima sorpresa per le sue fan (Nuovo giudice Bake Off Italia 2017)

Damiano Carrara, il nuovo giudice di Bake Off Italia 2017 si racconta e svela quali sono i suoi progetti dopo il ruolo di giudice nel talent culinario di Real Time

24 novembre 2017 - agg. 24 novembre 2017, 22.29 Anna Montesano

Damiano Carrara

Le fan di Damiano Carrara iniziano già a disperare: con l'arrivo della finale di Bake Off Italia 2017 in molte credono di dover presto salutare il bel pasticcere. Non è tuttavia così: pare infatti che Damiano sarà presente anche in Bake Off Junior, il format dedicato ai piccoli pasticceri. È proprio lui a confessarlo nel corso di un'intervista a Vanity Fair, dove conferma anche l'ottimo rapporto con i colleghi: «Un rapporto molto speciale. Non sono solo colleghi ma amici. Ci si vede, si esce a cena. C’è, con Clelia, Ernst e Benedetta Parodi, una relazione che va oltre il solo studio televisivo». Si definisce un giudice molto onesto: «Da ex concorrente di un talent, credo che l’onestà sia la via migliore per poter aiutare gli aspiranti pasticceri. - precisa - Anche nella negatività, nella stroncatura di quanto fatto da chi è in gara, deve essere un insegnamento: una critica positiva che aiuti a crescere».

TANTE SODDISFAZIONI FINO AD OGGI

Sarà sicuramente aumentato quest'anno il pubblico di Bake Off Italia e tutto grazie alla new entry nello staff dei giudici. Damiano Carrara è riuscito a far innamorare il pubblico femminile del talent culinario di Real Time sia per il suo grande talento come pasticcere sia per il suo forte fascino. Capelli quasi biondi, occhi chiari e intensi, i complimenti per Damiano sui social si sprecano. Ricordiamo che il nuovo giudice di Bake Off Italia, che affianca Clelia D'Onofrio ed Ernst Knam, ha 32 anni ed è nato a Luca, città che ha lasciato per inseguire il suo grande sogno. È sbarcato prima in Irlanda, ma il suo percorso lavorativo lo ha poi portato in America, ed è proprio qui che il ragazzo ha trovato la sua fortuna. Dal 2012 ad oggi, Carrara infatti ha aperto due locali destinati all'alta pasticeria in America, scritto un libro tematico e partecipato, da concorrente prima, da giudice poi, a diversi programmi televisivi.

IL SUCCESSO E I PROGETTI DOPO BAKE OFF

«Io sono nato e fiorito nel mondo della ristorazione. Ho sempre lavorato, fatta salva una breve parentesi, in locali e ristoranti. - ha raccontato Damiano nel corso di un'intervista rilasciata a Vanity Fair, dove ancora ha svelato - Quando, con mio fratello, si è deciso di aprire la prima pasticceria, io ho cominciato ad occuparmi del davanti, degli aspetti imprenditoriali legati all’attività». Ma cosa lo ha portato ad essere il nuovo giudice di Bake Off Italia? «Sto, adesso, cercando di capitalizzare il successo che Carrara Pastries ha avuto. - spiega - Stiamo aprendo un terzo locale, esiste un disegno di espansione più ampio. Nulla vieta, un domani, di arrivare anche in Italia e, in questo senso, la televisione può aiutarmi».

