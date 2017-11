Diletta Leotta / Foto hard rubate: indagato un adolescente. L'inchiesta passa alla Procura per minorenni

Diletta Leotta, foto hard rubate: indagato un adolescente. L'inchiesta passa alla Procura per minorenni. Le ultime notizie sul caso di hackeraggio subito dalla conduttrice di Sky Sport

25 novembre 2017 Silvana Palazzo

Diletta Leotta, foto hard rubate

Nuovi sviluppi sul caso del furto di foto hard di Diletta Leotta diffuse poi in Rete: ci sarebbe un ragazzino dietro l'hackeraggio di cui è stata vittima la conduttrice di Sky Sport. Per questa ragione la Procura ha trasmesso il fascicolo dell'inchiesta a quella per i minorenni, che quindi dovrà proseguire le indagini. L'inchiesta, partita circa un anno fa, è a carico di ignoti con l'ipotesi di reato di accesso abusivo a sistema informatico. Le immagini erano state trafugate dal cellulare di Diletta Leotta, che le aveva salvate e conservate sul “cloud”, la memoria virtuale del telefonino. Dopo la denuncia della vittima alla polizia postale sono scattati gli accertamenti per risalire alla fonte abusiva di una decina di scatti in cui la conduttrice appare nuda e in situazioni private. I video inizialmente girati sarebbero invece risultati falsi. L'adolescente avrebbe condiviso per primo le fotografie su internet, diventate virali in pochi minuti. Sono state condivise da centinaia di utenti ed erano diventate tra i contenuti più cliccati sui social network.

DILETTA LEOTTA: INDAGATO ADOLESCENTE PER FURTO FOTO HARD

La vicenda era stata definita “estremamente grave” da Diletta Leotta in un comunicato. L'ufficio stampa del noto volto di Sky Sport aveva scritto che la conduttrice è stata vittima di “una gravissima violazione della privacy ed è molto amareggiata ma nello stesso tempo indignata”. Diletta Leotta inizialmente si è anche dovuta difendere dalle accuse di aver pubblicato lei stessa gli scatti per acquisire ulteriore notorietà. In quell'occasione aveva dichiarato: “È il commento più semplice da parte di persone poco intelligenti e sensibili”. L'inchiesta della Procura e della Polizia postale hanno quindi portato a invidiare uno dei responsabili, quindi la soluzione del caso sembra più vicina. Per ora c'è almeno una persona indagata: si tratta di un giovane che avrebbe avviato la condivisione delle immagini. Ma non sarebbe stato lui ad accedere abusivamente al “cloud” di Diletta Leotta per rubare le foto. La Procura per i minorenni dovrà accertare le eventuali responsabilità dell'adolescente.

© Riproduzione Riservata.