EINAR ORTIZ/ Prime difficoltà per il cantante cubano (Amici 17)

Einar Ortiz, il cantante autodidatta cubano affronta le prime difficoltà per la prima sfida a squadre di Amici 17 per la quale ha preparato tre brani complicati.

25 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Einar Ortiz

Einar Ortiz è uno degli allievi di Amici 17. Il cantante cubano ha 24 anni ed è arrivato in Italia quando ne aveva 9. Vive e lavora a Brescia e non ha mai studiato canto. Einar, però, ha sempre avuto la musica nel sangue e da autodidatta si è presentato ai provini della scuola di Amici di Maria De Filippi. Il cantante, provino dopo provino, è arrivato fino ad Amici Casting dove è riuscito a convincere la commissione cantando All of Me di John Legend e Il Diario degli Errori di Michele Bravi. Nella prima puntata del pomeridiano di Amici 17, Einar è riuscito a conquistare una delle maglie disponibili per il cantante. Nonostante le mancanze tecniche, la voce di Einar è arrivata direttamente al cuore del pubblico e della commissione che ha deciso di concedere al 24enne una possibilità. Emozionato e felice, Einar non ha perso tempo mettendosi subito a lavoro. Nella scuola di Amici 17, infatti, non c’è il tempo per giocare e godersi l’avventura che è appena iniziata. Già dal secondo pomeridiano, infatti, gli allievi della squadra perdente potrebbero perdere la maglia guadagnata con tanto sudore.

PROVE COMPLICATE PER EINAR

Einar Ortiz si è subito tuffato nella scuola di Amici 17 cominciando a lavorare non solo per colmare le lacune tecniche che ha per non aver mai studiato canto ma anche per arrivare preparatissimo alla prima sfida a squadre per la quale ha preparato ben tre brani: l’inedito Non c’è, Heaven di Bryan Adams, Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco. A creare le maggiori difficoltà ad Einar sono state le due cover, in particolare il brano di Luigi Tenco per il quale Einar, oltre a seguire tutti i consigli dei professori, ha chiesto aiuto anche ai compagni. Yaser, in particolare, gli ha dato molti consigli, soprattutto tecnici, su come eseguire un classico della musica italiana. Tre prove complicate per Einar che, però, già dalla prima sfida a squadre, vuole dimostrare di meritare il suo banco portando a casa punti importanti per la propria squadra. Già da oggi, infatti, gli allievi della squadra perdente potrebbero rischiare l’eliminazione. Einar, però, non ha alcuna intenzione di perdere la maglia guadagnata con tanta fatica. Il pubblico ha già preso Einar sotto la sua ala protettiva e con il ritorno della classifica di gradimento, il televoto potrebbe essere un ottimo alleato del cantante.

