ELLIOT HORNE/ Chi è il cantante inglese di Amici 17?

Elliot Horne è uno dei cantanti che sono entrati a far parte della classe di Amici 17. Il giovane ragazzo, 17 anni, viene da Londra e si è presentato con un suo inedito.

Tra i concorrenti di Amici 17 c’è anche Elliot Horne, giovane cantante inglese di 17 anni. Elliot vive a Londra e fin da bambino ha studiato canto, ballo e recitazione. Nonostante la giovane età, Elliot ha già avuto esperienze nel mondo dello spettacolo, lavorando in teatro e partecipando ad alcuni musical. Elliot è anche un cantautore, infatti ai casting di Amici 17 si è presentato con un suo inedito “Skin to Skin”. Il giovane inglese è arrivato ad Amici grazie a Internet: durante le selezioni il ragazzo ha rivelato di aver “conosciuto” sul web il programma di Maria de Filippi. Durante i casting Elliot ha detto che per lui sarebbe non solo una sfida ma anche una grande opportunità esibirsi di fronte ad un pubblico diverso.

CHI È ELLIOT HORNE? IL WEB IMPAZZISCE PER LUI

Con il suo stile british Elliot Horne ha conquistato il popolo del web: “Per me possiamo anche fare subito la finale a Elliot”, ha scritto un utente su Twitter. Grande attesa anche per la sua esibizione sui pezzi che gli sono stati assegnati in settimana: “Hey Jude” dei Beatles, “Story of my life” degli One Direction, “Photograph” di Ed Sheeran e “A Thousand years” di Christina Perri. Ecco i commenti: “Sono sicura che quando Elliot canterà ''story of my life'' e ''photograph'' il mio cuore sarà a pezzi #Amici17”, “io non vedo l'ora di vedere Elliot cantare le canzoni assegnate” e “Elliot che canterò Photograph… ciao”. I fan del bell’inglese si lamentano di vederlo poco durante le puntate del daytime: “E anche oggi vediamo Elliot domani”, “Meno liti e più Elliot”, “Ma oggi non ho visto neanche una volta Elliot, vi rendete conto?” e “tutto bellissimo ed emozionante ma possiamo passare a Elliot che prova story of my life e photograph. Grazie”, chiedono i fan su Twitter. Altri hanno notato le difficoltà linguistiche del ragazzo: “Poverino Elliot, secondo me non capisce un ca**o di niente quando spiegano queste cose delle prove” e “Ma tipo Elliot che non capisce nulla di quello che dicono gli altri e non comunica….”.

