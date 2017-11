Eliminato Amici 17? / Tutti salvi! Mose va in sfida (25 novembre 2017)

Amici 17, nessun eliminato in questa prima puntata dedicata alla sfida a squadre. Mose, capitano della squadra del Ferro, va in sfida. In settimana sapremo contro chi

25 novembre 2017 Anna Montesano

Mose, Amici

La prima puntata della nuova edizione di Amici inizia già con colpi di scena. La prima sfida a squadra si è conclusa con la vittoria della squadra del Fuoco capitanata da Matteo dei Black Soul Trio e discapito di quella del Ferro capitanata da Mose. I ragazzi non sanno però che la squadra perdente va incontro ad una brutta situazione: un primo eliminato o addirittura ben due eliminati. Ma le brutte notizie continuano perchè a segnalare i possibili eliminati saranno i cantanti della squadra avversaria. Dopo una prima votazione, sono Federico ed Emanuele a doversi presentare di fronte alla commissione di canto: il primo si esibisce con la canzone del sole e viene salvato dai professori, Federico invece decide di usare la giustificazione e tornare su senza essere giudicato, per ora, dai professori.

MOSE IN SFIDA

Scende allora Carmen che è però immune perchè seconda nel televoto di gradimento. Tocca allora a Mose scendere e anche lui viene salvato dai professori. Non essendoci alcun eliminato per questa volta, si arriva allora alla sfida e sono ancora una volta i ragazzi della squadra avversaria ad indicare chi dei compagni rivali deve andare in sfida. La votazione porta proprio il capitano avversario, Mose, in sfida e sono ancora una volta i cantanti della squadra del Fuoco a decidere contro chi il rapper si sfiderà, ma lo scopriremo solo nelle puntate del daytime, che torna lunedì su Real Time.

